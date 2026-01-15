Trump, Maria Corina Machado ile Beyaz Saray’da Görüştü

Trump, Machado ile Beyaz Saray’da görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile bir araya geldi. Görüşme öğle yemeği formatında gerçekleşti ve ikilinin ilk buluşması oldu.

Görüşmenin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından yapıldığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Başkanın bu toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini ve Venezuela halkının çoğu için gerçekten olağanüstü ve cesur bir ses olan Machado ile iyi ve olumlu bir görüşme olmasını beklediğini biliyorum. Bu nedenle Başkan, ülkedeki gerçekler ve neler olup bittiği hakkında onunla konuşmayı açıkça sabırsızlıkla bekliyor."

Leavitt, ayrıca Trump’ın Machado hakkında daha önce yaptığı ve onun Venezuela’yı yönetmek için gerekli saygıyı kazanamadığı yönündeki değerlendirmenin geçerli olduğunu söyledi.

Görüşmenin ardından Machado, Beyaz Saray dışında kendisini bekleyen destekçileriyle bir araya geldi.

Machado’nun siyasi geçmişi ve Nobel tartışması

Maria Corina Machado, 1967 yılında doğdu ve Venezuela’da 2002 yılında siyasete girdi. Maduro yönetimine karşıtlığıyla bilinen Machado, muhalefetin liderlerinden biri olarak tanınıyor.

Machado, 2012 yılında ilk kez devlet başkanlığı aday adayı oldu ancak muhalefet içi ön seçimleri kaybetti. 2023’te muhalefet ön seçimlerini kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı oldu; daha sonra yargı kararıyla kamu görevinde bulunmaktan men edilmesi sonucu yarıştan çekildi.

Seçimlerde muhalefetin Maduro’ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülke çapındaki protestoların yüzü haline gelen Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024’te kamuoyu önünden çekildi. Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta, tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti.

Machado, Venezuela halkının demokratik hakları için verdiği mücadele nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü. Bu yıl kendisine verilen Nobel’i Trump’a vermek istediğini söylemiş; Trump bunu "büyük onur" olarak nitelendirmiş olsa da Nobel Komitesi ödülün devredilemeyeceğini bildirmişti.

