BBP Lideri Mustafa Destici Mescid-i Nebevi’de Vatandaşlarla Buluştu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, umre ziyareti sırasında Mescid-i Nebevi'de vatandaşlarla buluştu; Miraç Kandili'ni tebrik ederek lokum ikram etti.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 23:31
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 23:31
Umre ziyareti kapsamında Miraç Kandili buluşması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, umre ziyareti kapsamında bulunduğu kutsal topraklarda Mescid-i Nebevi'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Yatsı namazının ardından Mescid-i Nebevi avlusunda cemaatle sohbet eden Destici, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşların kandilini tebrik etti ve ziyaretçilere lokum ikramında bulundu.

Destici, bu mübarek gecenin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olması gerektiğini belirterek, manevi değerlerin her zamankinden daha fazla önem taşıdığına dikkat çekti.

