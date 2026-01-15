CIA, Çin Vatandaşlarını Xi Jinping Hükümeti Hakkında Gizli Bilgi Paylaşmaya Çağırdı

CIA, sosyal medyada yayınladığı videoyla Çin vatandaşlarını Xi Jinping hükümeti hakkında gizli bilgileri güvenli yollarla paylaşmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:44
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:44
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile Çin vatandaşlarını Xi Jinping liderliğindeki hükümet hakkında gizli bilgilere sahip olanların bu bilgileri kendilerine güvenli biçimde iletmesini istedi.

Videoda paylaşılan güvenlik yönergeleri

Videoda Çince olarak, "CIA, Çin’e ilişkin gerçekleri bilmek istiyor. Bize gerçekleri iletebilecek insanlar arıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Yayında, bilgi sahibi kişilerin izlemesi gereken adımlar adım adım aktarıldı.

Video, bilgi aktarımı sırasında halka açık Wi‑Fi ve kişisel olmayan cihazlar kullanılmasını, VPN kullanılmasını ve izlenebilir uygulamalardan kaçınılmasını önerdi. Ayrıca bilgilerin CIA’in internet sitesi üzerinden gönderilmesi ve sonrasında tüm izlerin silinmesi tavsiye edildi.

Videoda ayrıca, "Size ait herhangi bir kişisel bilgi vermeden, nakit ya da hediye kartlarıyla yeni veya ikinci el cihazlar satın alın. İkinci el cihazlar için fabrika ayarlarına sıfırlama yapın" denildi.

Anonim iletişim için izlenecek adımlar şöyle sıralandı: "Anonim bir bağlantı için halka açık Wi‑Fi bulunan kamusal bir yer bulun. Ekranınızın bir kamera ya da başka kişiler tarafından görünmemesi kritik önem taşır. ABD veya Batı merkezli bir şirkete ait bir internet tarayıcısı ve VPN yazılımı indirin. Ardından yalnızca bizimle iletişim kurmak için Batılı bir e‑posta hizmeti sağlayıcısı üzerinden yeni ve anonim bir e‑posta adresi oluşturun. Bu hesabı oluştururken, kesinlikle geri izlenerek size ulaşılmasını sağlayacak hiçbir kişisel bilgi girmemeniz çok önemlidir."

Videoda, bu önlemlerin mümkünse önce yurt dışına çıktıktan sonra uygulanmasının da tercih edildiği belirtildi. Ayrıca, "Bize mesaj gönderdiğinizde lütfen o andaki geçici konumunuzu ve iletişim bilgilerinizi paylaşın. Bizimle iletişime geçtikten sonra CIA, gönderdiğiniz bilgileri değerlendirecektir. Bu süre zarfında lütfen günlük rutininize normal şekilde devam edin" ifadesine yer verildi.

CIA, geçtiğimiz yıl da benzer bir video yayınlayarak ülkenin ekonomi, maliye ve ticaret politikalarına dair bilgisi olan Çin vatandaşlarını bilgilendirmeye çağırmış; videoda savunma sanayi, ulusal güvenlik, diplomasi, bilim, ileri teknoloji veya bu alanlarda çalışanlarla ilişkisi olanların da iletişime geçmesi istenmişti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

