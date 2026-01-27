BM'den Uyarı: Guterres Basra Körfezi'ndeki Askeri Yığılmadan Endişeli

BM Sözcüsü Dujarric, Guterres'in Basra Körfezi'ndeki askeri yığılmadan endişeli olduğunu ve tüm tarafları itidale çağırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 23:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 23:52
Genel Sekreter'den itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Basra Körfezi'ndeki askeri yığılmadan duyulan endişeyi günlük basın toplantısında dile getirdi.

Dujarric, Orta Doğu'daki ABD-İran gerilimine ilişkin açıklamasında, ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya konuşlandırılmasına işaret ederek, 'Genel Sekreter, Basra Körfezi bölgesindeki bildirilen askeri yığılmadan gerçekten çok endişeli' dedi.

Guterres'in azami itidal çağrısında bulunduğunu aktaran Dujarric, tüm aktörleri gerilimi daha da artıracak veya bölgede tırmanışa neden olacak her türlü eylemden kaçınmaya teşvik ettiğini vurguladı.

Dujarric, Guterres'in İran ile ilgili tüm endişelerin diyalog, diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülebileceğine inanmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca Guterres'in bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladığı ve tüm aktörleri gerginliği azaltmak ile bölgedeki güveni güçlendirmek için somut adımlar atmaya çağırdığı ifade edildi.

