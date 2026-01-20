Pekyatırmacı: 2025'te Selçuklu Vizyonuyla Yatırımlar ve Hizmetler

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2025'te ilçede hayata geçirilen yatırım, proje ve hizmetleri Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda kamuoyuyla paylaştı.

"Hedefimiz Selçuklumuzda yaşayan bütün vatandaşlarımıza en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak"

Genel Değerlendirme

Başkan Pekyatırmacı toplantıda Selçuklu'nun genel durumunu ve yerel yönetim anlayışını da anlattı. Pekyatırmacı'nın açıklaması şöyle:

"Selçuklumuz bugün 700 bini aşan nüfusuyla Türkiyemizde 50 ilden daha büyük bir nüfusa sahip ve ilçe sıralamasında da 13. sıradaki en büyük ilçelerden bir tanesi. 700 bin nüfusumuzla birlikte 39’u merkez 33’ü dış mahalle olmak üzere 72 mahallemize 2 bin kilometrekare yüz ölçümünde hizmet veriyoruz. Bu hizmetleri yaparken en başta temel belediyecilik hizmetlerini en iyi, en verimli, en doğru şekilde yerine getirmek tabii ki önceliğimiz. Ama yerel yönetim olarak sadece temel belediyecilik hizmetleriyle görev alanımızın sınırlı olmadığını düşünüyoruz. Bu manada Selçuklumuzda başta valiliğimiz, kaymakamlığımız olmak üzere bütün kurumlarımızla, sivil toplumumuzla ve yerel yönetimlerimizle iş birliği yapıyoruz. Bu iş birliği kapsamında da eğitimden kültür sanata, spora, emniyete, sağlığa varıncaya kadar çok farklı alanlarda elimizi taşın altına koyuyoruz. Hedefimiz Selçuklumuzun standardını daha yukarıya taşımaktır. Selçuklumuzda yaşayan bütün vatandaşlarımıza en doğru, en iyi, en güzel hizmetleri sunabilmek ve her alanda vatandaşımızın hem hizmet standardını yükseltmek hem de Selçuklumuzun değerini yukarıya taşımak. Bu manada Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın 5 yılda bir yayınladığı sosyoekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında son yayınlanan endekste Selçuklumuz Türkiye genelinde 21. sıradaydı. Bu büyük bir başarı. Çünkü sosyoekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasının belirletmesinde çok sayıda kriter var. Ekonomik, sosyal, kültürel, eğitimle ilgili, şehir hayatıyla ilgili, imarla ilgili yaklaşmayla ilgili çok farklı kriterler var. Bu kriterlerin hepsini değerlendirmesinin neticesinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanında Konya’nın, Anadolu şehri olarak Selçuklumuzun 21. sıraya yüklenmiş olması bizim için çok önemli. İnşallah Selçuklumuzu daha da yukarılara hep birlikte taşıyacağız"

Öne Çıkan Projeler ve Hizmetler

"Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz yaz döneminde faaliyete geçecek"

Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, ilçenin en büyük yatırımlarından biri olarak yürütülüyor. Yüzde 90’ın üzerinde tamamlanma oranıyla ince işler sürüyor; kış dönemi tamamlanıp yaz spor okullarının açılma döneminde hizmete alınması hedefleniyor. Merkez, sadece spor okullarına hizmet vermekle kalmayacak, ölçme-değerlendirme programlarıyla yetenekli gençlerin desteklenmesini ve milli sporcu yetiştirilmesini amaçlıyor.

"Sille Kapalı Otopark ve Karma Yapılar Projemiz Sille’ye değer katacak"

Sille'deki Kapalı Otopark ve Karma Yapılar projesinde yeniden yapılan ihale sonrası yer teslimi yapıldı. Projede 2026 yılı içinde imalatların tamamlanması planlanıyor. Ayrıca Hacı Ali Ağa Hamamı restorasyonu tamamlandı; burası karşılama merkezi olarak kullanılacak.

"Yazır Mahalle Külliyesi’nin yapımı sürüyor"

Hatice Hatun Mahalle Külliyesi örneğinden hareketle Yazır Mahalledeki külliye inşaatı Real Alışveriş Merkezi arkasında devam ediyor. Projede cami merkezli çocuk mektebi, sosyal tesis, millet kıraathanesi ve aile sağlığı merkezi yer alacak; yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

"Kelebekler Vadisi Kafe ve Restoran Projesi’ni hayata geçiriyoruz"

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yanında inşa edilen Kelebekler Vadisi kafe ve restoran projesiyle turistlere ve Konya dışından gelen misafirlere yeni bir alan kazandırılacak. İnşaat çalışmaları sürüyor.

"Gevale Kalesi’nde 4. Etap restorasyon çalışmalarını yürüteceğiz"

Gevale Kalesi restorasyonu son etaba geldi. 4. etap proje ve kurul süreçleri tamamlandı; ihale sonrası gezi güzergahları, anlatımlar ve karşılama merkezini içerecek düzenlemelerle kalenin restorasyonu tamamlanacak.

"Parsana Mahallemizde bölgeye değer katacak bir park alanını hayata geçiriyoruz"

Güzel Sanatlar Lisesi arkasındaki alanda 39 bin metrekarelik yeni bir park yapımına başlandı. Projede yeşil alanlar, oyun alanları, otopark ve bölgeye değer katacak düzenlemeler yer alacak.

"Sille Baraj Parkı’na nitelikli ve kaliteli bir restoran yapıyoruz"

Sille Baraj Parkı'ndaki mevcut restoran yerine, DSİ iş birliğiyle daha geniş kapsamlı ve nitelikli bir restoran inşa ediliyor. İnşaat çalışmaları devam ediyor; 2026 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

"Konya Spor Lisesi ve Selçuklu Fen Lisesi’ne kapalı spor salonu ve suni çim saha kazandırdık"

Konya Spor Lisesi bahçesindeki kapalı spor salonu ve suni çim saha ile Selçuklu Fen Lisesindeki kapalı salon ve suni çim saha tamamlanarak gençlerin hizmetine sunuldu; resmi açılışları planlanıyor.

"Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi ile sağlıkta önemli bir iş birliğini hayata geçirdik"

Yazır Mahallesi'nde yapılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ruh sağlığı merkezinde psikiyatri hastaları el sanatları, müzik ve gastronomi atölyelerinde faaliyet gösteriyor; Sağlıklı Hayat Merkezi yoğun şekilde kullanılıyor.

"Güzel Sanatlar Lisemizin açılışını gerçekleştireceğiz"

Yeni Güzel Sanatlar Lisesi 11 bin 680 metrekare arsa, 10 bin 880 metrekare inşaat alanı, 450 kişilik çok amaçlı salon, 34 adet bireysel çalışma odası, laboratuvarlar, atölyeler, sergi ve müze alanlarıyla hazırlandı. Tefriş çalışmaları bu ay sonuna dek tamamlanıp, 2. dönem için öğrencilerin yeni okulda eğitim görmesi hedefleniyor.

Eğitim, Spor ve Kültür Verileri

2025'te kütüphanelerimizden 774 bin 618 kişi faydalandı; SETAP Okul Dışı Öğrenme ortamlarından 39 bin 341 kişi yararlandı. TEKNO-SEL 2025 organizasyonuna 561 takım ve bin 71 yarışmacı katıldı. Selçuklu spor okullarında 28 bin 75 çocuk eğitim aldı. Selçuklu Belediyespor Kulübü 20 branşta, 15 bin 868 lisanslı sporcu ve 238 milli sporcu ile toplam 178 madalya kazandı.

Çevre, Yeşil Alan ve Enerji

Çevre çalışmaları kapsamında 48 bin 473 fidan dikildi ve 68 bin 670 metrekare yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Sıfır Atık ve yenilenebilir enerji projeleri ile Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Bağrıkurt Mahallesi GES panellerinde toplam 2.035.235,425 kWh enerji üretimi sağlandı.

Altyapı, Asfalt ve Araç Filosu

2025'te ekipler 862 bin 639 metrekare asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kestel-Kadınhanı arası 11 kilometre, Tepekent-Söğütözü arası 12,5 kilometre yol çalışmaları tamamlandı. Ayrıca 224 bin 657 metrekare parke ve 64 bin 213 metre bordür bordür çalışması yapıldı. Filomuza 71 araç dahil edilerek toplam araç sayısı 421 oldu.

Sosyal Hizmetler ve SAGEM

Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) hizmete açıldığı tarihten itibaren 2 bin 639 danışana, 10 bin 330 seanslık terapi, danışmanlık ve rehberlik hizmeti sundu. Sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 47 milyon 105 bin 847 TL destek sağlandı; yeni sağlık yatırımları için hayırseverler ve il sağlık müdürlüğüyle protokoller imzalandı.

Kültür, Turizm ve Etkinlikler

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Çiçek Bahçesi, park ve müzeler toplam 1 milyon 350 bin 45 ziyaretçi ağırladı. Selçuklu Kongre Merkezi etkinliklerine 4 milyon 190 bin, Şivlilik etkinliklerine 450 bin kişi katıldı. Sanat Akademisi etkinlikleriyle 46 bin 470 kişiye ulaşıldı.

Gelecek Planı ve Kapanış

Başkan Pekyatırmacı, 2026 yılında da verimlilik ilkesiyle Konya ve Selçuklu'ya değer katacak çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Toplantıya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, belediye başkan yardımcıları ve yerel ile ulusal basın temsilcileri katıldı.

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2025'TE ŞEHRE DEĞER KATAN YATIRIM, PROJE VE HİZMETLERİ İLE BELEDİYECİLİKTE HİZMET ÇITASINI DAHA DA YUKARIYA TAŞIDI.