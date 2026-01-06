Maria Corina Machado: "Ekimden beri Trump'la görüşmedim" — 3 Ocak operasyonunu övdü

Maria Corina Machado: "Ekim ayından beri Trump'la görüşmedim"

Fox News röportajında 3 Ocak operasyonunu övdü, ülke için vizyonunu açıkladı

Venezuela muhalefet lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile Ekim ayından beri görüşmediğini söyledi ve 3 Ocak olayını tarihsel bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Machado, ABD ordusunun 3 Ocak Cumartesi günü Venezuela’ya gerçekleştirdiği saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoyup ABD’ye götürmesine ilişkin olarak, "3 Ocak, adaletin bir tiranlığı yendiği gün olarak tarihe geçecek. Bu bir dönüm noktası. Bu sadece Venezuela halkı ve geleceğimiz için değil, insanlık, özgürlük ve insan onuru için de büyük bir adım" ifadelerini kullandı.

Röportajda ülke vizyonunu da anlatan Machado, "Venezuela’yı Amerika kıtasının enerji merkezi haline getireceğiz. Hukukun üstünlüğünü getireceğiz. Pazarları açacağız. Yabancı yatırımlara güvenlik sağlayacağız. Ülkelerinden kaçmak zorunda kalan milyonlarca Venezuelalıyı geri getireceğiz, güçlü, müreffeh, açık bir toplum kuracağız" dedi ve "Bu sosyalist rejimin, suçlu rejimin halkımıza getirdiği tüm yıkımı geride bırakacağız ve Venezuela’yı Latin Amerika’da ABD’nin ana müttefiki haline getireceğiz" diye ekledi.

Machado, Ekim ayında kendisine verilen Nobel Barış Ödülü’nü ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf ettiğini hatırlatarak, "Bunu Başkan Trump’a ithaf ettim çünkü o noktada bunu hak ettiğine inanıyordum. Birçok insan, hatta çoğu insan, 3 Ocak Cumartesi günü başardığı şeyin imkansız olduğunu söyledi. Yani, Ekim ayında bunu hak ettiğine inanıyorsam, şimdi düşünün. Bence dünyaya ne demek istediğini kanıtladı" dedi.

Trump yönetiminin icraatlarının ardından ülkenin geleceği konusunda umutlu olduğunu belirten Machado, "Bugün Venezuela halkı adına bu uyuşturucu terör rejimine karşı cesur vizyonu, aldığı önlemler ve Maduro’yu adalete teslim etmek için attığı tarihi adımlar için ne kadar minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu sayede 30 milyon Venezuelalı özgürlüğe daha yakın hale geldi, aynı zamanda ABD de bugünlerde daha güvenli bir ülke" ifadelerini kullandı.

"Ekim ayından beri Trump'la görüşmedim"

Machado, "Nobel Barış Ödülü’nün açıklandığı gün olan 10 Ekim’de Başkan Trump ile görüştüm, ancak o zamandan beri görüşmedik" dedi.

Nobel ödülünü almak üzere Aralık ayında Norveç’e gitmek için Venezuela’dan ayrılan ve henüz ülkeye dönmeyen Machado, Venezuela’ya dönüş planı sorulduğunda, "En kısa sürede eve dönmeyi planlıyorum" açıklamasını yaptı.

Maduro yönetimine karşıtlığıyla biliniyor

Venezuela’da 1967 yılında doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti.

Machado, 2023’te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı seçiminde muhalefetin adayı olmuş, ancak daha sonra yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edilmesi sonucu yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı. Seçimlerde muhalefetin Maduro’ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024’te kamuoyu önünden çekilmiş; Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti.

Machado, "Venezuela halkının demokratik hakları için gösterdiği mücadelesi" nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.

