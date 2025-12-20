DOLAR
Erdoğan: Türkiye, kendi savaş gemisini geliştiren 10 ülkeden biri

Erdoğan İstanbul Tersanesi'ndeki törende savunma sanayindeki ilerlemeyi vurguladı; ULAQ, Hızır Reis, ihracat artışı ve yeni gemi teslimleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:17
Tören ve teslimatlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'ne katıldı. Tören kapsamında; Pakistan MİLGEM Projesi 2’nci gemisi Pns Khaibar'ın Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne teslimi, Açık Deniz ve Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen Akhisar'ın Romanya’ya teslimi, Koçhisar'a bayrak çekilmesi, Hızırreis denizaltısı, Ç-159 çıkarma gemisi ve ULAQ İnsansız Deniz Aracı’nın hizmete girişi ile Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 7’nci geminin sac kesimi törenleri gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın savunma sanayi vurgusu

Törende konuşan Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemesine dikkat çekerek mavi vatanın korunmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, törende şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye’dir.”

Erdoğan, Türkiye'nin tersanelerine duyulan güvenin bir kez daha teyit edildiğini belirtti ve Pakistan ile tarihe dayanan dostluğun güçleneceğini söyledi: “Kökleri ortak tarihimizin derinliklerine uzanan... Türkiye Pakistan dostluğu Allah’ın izniyle kıyamete kadar devam edecek, serpilecek güçlenecek.”

Teknoloji, yerlilik ve ihracat

Konuşmasında savunma sanayinde bütüncül stratejiye vurgu yapan Erdoğan, denizde etkin olmadan karada caydırıcı olunamayacağını ifade etti. Savunma ihracatına ilişkin verileri paylaşan Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin şu an savunma ihracatında dünyanın 11. en büyük ülkesi olduğunu ve son 11 aylık dönemde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştığını söyledi. Erdoğan ayrıca yüzde 80 yerli sermayeye ulaşıldığını vurguladı ve 2028 hedefini “11 milyar dolar” olarak açıkladı.

ULAQ, Hızır Reis ve platformların rolü

Erdoğan, denize indirilen ve hizmete giren platformları “alın teri, akıl, emek, cesaret ve adanmışlık” eserleri olarak nitelendirdi. Özellikle TCG Hızır Reis denizaltısının havadan bağımsız tahrik sistemi ve gelişmiş yetenekleriyle milli bekçi olacağını, Ç-159 çıkarma gemisinin hem askeri hem insani yardım operasyonlarında görev yapacağını belirtti.

Erdoğan, ULAQ silahlı insansız deniz aracını dijital dönüşüm ve yapay zeka tabanlı otonom sistemlerin sembolü olarak tanımladı ve ULAQ SİDA’nın bir diğer özelliğinin Türk mühendislerinin geliştirdiği yüzde 90 yerlilik oranına sahip marin motorunu kullanması olduğunu söyledi.

Hedefler, eleştirilere yanıt ve barış mesajı

Erdoğan, savunma projelerinin hem Türkiye’nin hem dost ve müttefiklerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ilerlediğini belirtti ve TCG - Anadolu’nun abisi olacak uçak gemisi inşa süreçlerinin başlatıldığını aktardı. Muhalefetin eleştirilerine değinen Erdoğan, moral bozmak isteyenlere itibar edilmemesini istedi ve başarıyı milli çaba ile ilişkilendirdi: “Şu an yüzde 80 yerli sermayeye yine biz ulaştık.”

Sözlerinin sonunda Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin hiçbir ülkeyle kriz veya çatışma istemediğini vurgulayarak amaçlarının savaşa hazırlanmak değil, barışı korumak olduğunu dile getirdi: “Biz hiçbir ülkeyle kriz, kavga ve çatışma istemiyoruz. Türkiye olarak herkesin sırtını yaslayabileceği bir ülkeyiz.”

Tören sonrası işlemler ve katılımcılar

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açık Deniz ve Karakol Gemileri 7. Gemisi Seferihisar'ın sac kesimini gerçekleştirdi. Erdoğan, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf'a Pns Khaibar ile komutanlık sembolünü takdim etti. Ardından Pns Khaibar ve Koçhisar gemilerinin bayrakları ile Hızırreis, Ç-159 ve ULAQ araçlarının flandraları gemi komutanlarına verildi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve diğer yetkililer katıldı.

