AK Parti Konya'da Türk Devletleri Tanıtım Günleri — Türk Dünyası Vizyonu Vurgulandı

AK Parti Konya'da Türk Devletleri Tanıtım Günleri

Etkinlik Ecdat Parkı'nda Başladı

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Devletleri Tanıtım Günleri Ecdat Parkı'nda gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Etkinlikte el emeği ürünler, türküler, yöresel lezzetler ve tarihi motifler sergilendi.

Fatih Özgökçen'den Vizyon ve Kardeşlik Mesajı

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya’da düzenlenen bu anlamlı buluşmada duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Ecdat Bahçemizde iki gün sürecek Türk Devletleri Tanıtım Programı bizim için sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda muazzam bir aile toplantısıdır. Bu kapsamlı programda yer alan stantlarımızda birbirinden güzel el emeği ürünlerimizi, türkülerimizi, lezzetlerimizi, tarihi motiflerimizi göreceğiz; hep beraber dokunacağız, tadacağız, dinleyeceğiz. Türk dünyasının o renk renk, desen desen güzelliğini burada, Konya’da yeniden yaşayacağız. Tabii bu buluşmayı 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü’nün hemen ardından bugün gerçekleştirmek hepimiz için son derece anlamlı oldu. Zira bugün Türk dünyasının dört bir yanından gelen soydaşlarımızla aynı dili konuşuyor, aynı türküyü mırıldanıyor, aynı hayalleri kuruyoruz. Ben bir kez daha hepinizin bu özel gününü yürekten kutluyorum. Hiç şüphesiz Türkçemiz, asırlardır bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağdır. Bizler geçmişte çok zor günler yaşadık. Nice ayrılıklara, nice baskılara, nice yasaklara şahitlik ettik. Ama hamdolsun o günler artık geride kaldı. Artık birbirimize daha yakınız ve daha güçlüyüz. Azerbaycan’ın Karabağ zaferini, hepimiz kendi zaferimiz gibi yaşadık. Suriye’deki kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında dimdik durduk. Türk Devletleri Teşkilatı ile attığımız adımlar, Nahçıvan’dan İstanbul’a uzanan bu yol, bizi birbirimize daha da kenetliyor. Ticaretimiz artıyor, gençlerimiz daha sık buluşuyor, ortak projelerimiz çoğalıyor. Konya’mız da bu etkinlikle birlikte bir kez daha ne kadar özel bir şehir olduğunu gösterdi"

Başkan Özgökçen konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada sivil toplum örgütlerimizin enerjisi, heyecanı ayrı bir güzellik katıyor. Uluslararası sivil toplum temsilcileri de aramızda olunca bu buluşma küresel bir kardeşlik köprüsüne dönüşüyor. Yurtdışından eğitim için gelen genç kardeşlerim, sizler bu programın en parlak yıldızlarısınız. Farklı ülkelerden gelip burada okuyor, yaşıyor, Türk dünyasını yakından tanıyorsunuz. İnşallah döndüğünüzde bu güzellikleri kendi memleketlerinize taşıyacaksınız. Çünkü biz AK Parti’mizin Türk Dünyası Vizyon Belgesi’nde ifade ettiğimiz gibi bu yüzyılı Türk dünyasının yüzyılı yapmak istiyoruz. Ticaretimizi büyütmek, enerji yollarını güçlendirmek, gençlerimizi bir araya getirmek, ortak yazı çalışmaları yapmak, çevre ve su kaynaklarını korumak. Bunların hepsi ortak hedeflerimiz. Ve TİKA, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Maarif Vakfı, gibi kurumlarımız bu köprüleri kuruyor. İnşallah Balkanlar’dan Orta Asya’ya ve Kuzey Kıbrıs’a kadar uzanan bu ailede çok daha güçlü olacağız. Sevgili genç kardeşlerim, ben burada özellikle size seslenmek istiyorum. Gelecek sizin elinizde. Bu kültürü yaşatacak, dünyaya tanıtacak sizlersiniz. Ve yine STK temsilcilerimiz, sizlerde lütfen buradaki enerjiyi çalışmalarınıza taşıyın. Ben bu duygu ve düşüncelerle Türk dünyasının bütün güzel insanlarına en içten selamlarımı gönderiyorum. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin"

Katılımcılar

Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve AK Parti Karaman Milletvekili ve AK Parti Türk Devletleri İle İlişkiler Başkan Yardımcısı Selman Oğuzhan Eser, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, protokol mensupları ve davetliler katıldı.

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TÜRK DEVLETİ TANITIM GÜNLERİ PROGRAMI DÜZENLENDİ.