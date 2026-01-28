CHP Lideri Özgür Özel Bağcılar'da: 'Bağcılar'da İktidar Olacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bağcılar Meydanı'ndaki 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu ve hem Türkiye hem Bağcılar için iktidar sözü verdi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 22:34
"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Bağcılar Meydanı'nda gerçekleşti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Bağcılar'da düzenlenen mitinge katıldı.

Özel, Bağcılar Meydanı'ndaki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı mitingde vatandaşlara seslendi.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün emeğin ve alın terinin ilçesi güzel Bağcılar'dayız. Dar sokakların, geniş gönüllü insanlarıyla bir aradayız. İstanbul'un yükünü taşıyanlarla, yan yana omuz omuzayız. Bugün bu meydanda, Bağcılar'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç seçim kazanamadığı, belediyeyi hiç kazanamadığı bu ilçede, olmaz denilen bir günde, dolmaz denilen bir meydanda, Bağcılar'da yürek yüreğeyiz. 1992'den beri Bağcılar'da ilçe belediye seçimleri yapılıyor. Biz burada bu belediyeyi hiç kazanamadık. Yüzde bir buçuk oy aldığımız da oldu. Son seçimde yüzde 33'e kadar tırmandık. Bu kente, bu ilçeye küsmedik. Kusuru kendimizde bildik. Çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada 85. eylemimizde 28 Ocak günü bu dondurucu soğukta Bağcılar'a söz veriyorum. Türkiye'de iktidar olacağız. Bağcılar'da iktidar olacağız."

Özel, konuşmasında hem partinin geçmiş oy oranlarına hem de geleceğe dönük hedeflerine vurguda bulundu ve Bağcılar için iddialı bir hedef koydu.

