Merz: İran Rejiminin Günleri Sayılı — AB, Ukrayna ve Güvenlik Gündemi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İran'daki gelişmelerden Avrupa güvenliğine kadar geniş bir gündemi değerlendirdi.

İran açıklaması

Merz, İran'daki protestoları ve yaşanan şiddeti yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İran rejimine mümkün olan en fazla baskıyı uygulamak istiyoruz" dedi. Merz, AB içinde hâlâ İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak sınıflandırmaya hazır olmayan birkaç ülke olduğunu ve bunun kendisini üzdüğünü belirtti.

Merz, sözlerine şöyle devam etti: "Benim inancıma göre kendi halkına karşı sadece şiddet uygulayarak ve terörle iktidarda tutunabilen bir rejimin günleri sayılıdır. Bu haftalar sürebilir ancak mevcut rejimin ülkeyi yönetmek için hiçbir meşruiyeti yoktur". Ayrıca, "Eğer rejime karşı yapılan gösterilerde beş haneli yüksek bir ölüm sayısı yaşandıysa, bu rejimin iktidara ancak doğrudan terör yoluyla tutunabileceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Abu Dabi müzakereleri ve Ukrayna

Merz, 1 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya, Ukrayna ve ABD arasında devam etmesi beklenen müzakerelere dikkat çekti. "Çatışmaların sona ermesini, Rusya'nın müzakere masasında kalmasını ve müzakere yoluyla barışa vararak bu savaşını sona erdirmeye hazır olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'ya yönelik destek açıklamalarında Merz, "Ukrayna'yı siyasi, mali, insani ve askeri olarak destekliyoruz" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının Ukrayna'yı insani bir enerji krizine sürüklediğini ve bu zor kış günlerinde yardımın sürdüğünü belirtti.

Suriye ve eş-Şara ziyareti

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ertelenen Berlin ziyaretine de değinen Merz, ziyaretin yakın gelecekte gerçekleşebileceğini umduğunu ve "onunla da ayrıntılı olarak görüşmek istiyoruz" dedi. Merz, Almanya'nın sınırlı imkanlarla da olsa kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunduğunu ifade etti.

NATO, Avrupa savunması ve ABD işbirliği

Merz, Romanya ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının Avrupa'nın doğu kanadında ortak sorumluluk alındığını gösterdiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "Avrupa, ABD desteği olmaksızın kendisini savunamaz" sözleri üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin olarak Merz, Avrupa'nın yalnız olmadığını, NATO'da güçlü ortaklar bulunduğunu ve bazı güçlü ortakların AB üyesi olmadığını (örneğin Kanada ve Norveç) vurguladı.

Merz, geçmiş yıllarda Avrupa savunmasına yeterince katkı yapılmadığı eleştirisinin haklı olduğunu, ancak Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarına daha fazla yatırım yapmayı taahhüt ettiklerini ve Amerikalı ortaklarla birlikte bu yolda ilerlemeye devam etmek istediklerini söyledi.

Trump'ın sağlığı ve Davos izlenimi

WEF toplantıları sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna dair bir soruya Merz, "Başkan Trump ile yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim sonrasında onun sağlığı konusunda hiçbir şüphem yok. Kendisi Haziran ayında 80 yaşına girecek ancak görevini tam anlamıyla yerine getirebilecek durumda olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

Bolojan'ın değerlendirmesi

Ilie Bolojan ise Almanya ile Romanya arasındaki savunma işbirliğine vurgu yaparak, NATO Genel Sekreteri'nin ABD'nin rolüne ilişkin sözlerini haklı bulduğunu belirtti: "Genel Sekreterin haklı olduğuna inanıyorum. Avrupa'da barış, onlarca yıldır NATO'ya dayanıyor ve bunda ABD'nin savunma sistemi baskın bir rol oynuyor" dedi ve Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

