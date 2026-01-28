İmar ve Kalkınma Koalisyonu: 'Hükümetin kurulması Irak’ın ulusal meselesidir'

İmar ve Kalkınma Koalisyonu, hükümet kurulmasının Irak’ın iç meselesi olduğunu vurguladı; Trump'ın el-Maliki sözleri ve Bağdat’taki protestolar tepkilere yol açtı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 23:37
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 23:37
İmar ve Kalkınma Koalisyonu: 'Hükümetin kurulması Irak’ın ulusal meselesidir'

İmar ve Kalkınma Koalisyonu: 'Hükümetin kurulması Irak’ın ulusal meselesidir'

İmar ve Kalkınma Koalisyonu, Başbakan Muhammed Şiya Sudani liderliğinde, Irak hükümetinin kurulmasının halkın iradesini yansıtan tamamen iç bir mesele olduğunu vurguladı. Koalisyon açıklamasında, sürecin dış müdahalelerden uzak, ulusal öncelikler doğrultusunda ilerlemesi gerektiği belirtildi.

Hükümetin kurulması ulusal bir Irak meselesidir

Açıklamada, geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan genel seçimlerin galibi olarak Şiya Sudani liderliğindeki koalisyonun hükümet kurma sürecinin Irak halkının iradesini yansıttığı ifade edildi. Metinde, 'Hükümetin kurulması Irak’ın ulusal meselesidir' ifadesine yer verildi ve bu sürecin, vatandaşların güvenlik, istikrar, kalkınma ve hizmet beklentilerini karşılayacak kapsayıcı bir hükümetle sonuçlanmasının ertelenemez olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Meclisteki en büyük grup olan Koordinasyon Çerçevesi’nin aday belirleme yetkisinin kendisinde olduğu hatırlatıldı ve dost ile müttefik ülkelerle ilişkilerin karşılıklı saygı ve egemenliğe müdahale etmeme ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Maliki destekçileri sokağa çıktı

Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı olarak gösterdiği Nuri Kamil el-Maliki’nin destekçileri, başkent Bağdat’ta sokağa çıktı. Ellerinde Irak bayrakları taşıyan göstericiler, Yeşil Bölge girişindeki Asma Köprü yakınlarında toplanarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı; ABD’nin iç işlerine müdahalesini protesto ettiler.

Trump'ın el-Maliki'ye yönelik açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Irak’ın Nuri Kamil el-Maliki’yi başbakan olarak yeniden seçerek çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. El-Maliki en son iktidardayken ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar olmasına izin verilmemeli. Onun çılgın politikaları ve ideolojileri nedeniyle, seçilirse ABD Irak’a artık yardım etmeyecek ve biz yardım etmezsek Irak’ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır olacak.'

Koalisyon açıklaması, bu tür dış müdahaleye yönelik söylemlere tepki olarak, hükümet kurma sürecinin Ulusal egemenlik ve anayasal süreçler çerçevesinde yürütülmesi çağrısını yineledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu, Irak hükümetinin...

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu, Irak hükümetinin kurulmasının halkın iradesini yansıtan iç bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Hükümetin kurulması Irak’ın ulusal meselesidir" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rubio: ABD, Venezuela’da Askeri Harekat Niyetinde Değil
2
Bakan Bayraktar: 'Akkuyu ile 2026'da nükleer elektriğe geçiyoruz, Türkiye üst lige çıkacak'
3
Başkan İhsan Kurnaz: İlkadım'da Her Görüş Kıymetli
4
Karaman'dan Erzincan'ın 2025 Vizyonu: Ergan'da Turizm ve Spor Hamlesi
5
Kaymakam Soysal 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basınla Buluştu
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enver İbrahim Başbaşa Görüştü
7
Fu Cong: Askeri maceracılık Orta Doğu'yu öngörülemezliğe sürükler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları