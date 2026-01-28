İmar ve Kalkınma Koalisyonu: 'Hükümetin kurulması Irak’ın ulusal meselesidir'

İmar ve Kalkınma Koalisyonu, Başbakan Muhammed Şiya Sudani liderliğinde, Irak hükümetinin kurulmasının halkın iradesini yansıtan tamamen iç bir mesele olduğunu vurguladı. Koalisyon açıklamasında, sürecin dış müdahalelerden uzak, ulusal öncelikler doğrultusunda ilerlemesi gerektiği belirtildi.

Hükümetin kurulması ulusal bir Irak meselesidir

Açıklamada, geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan genel seçimlerin galibi olarak Şiya Sudani liderliğindeki koalisyonun hükümet kurma sürecinin Irak halkının iradesini yansıttığı ifade edildi. Metinde, 'Hükümetin kurulması Irak’ın ulusal meselesidir' ifadesine yer verildi ve bu sürecin, vatandaşların güvenlik, istikrar, kalkınma ve hizmet beklentilerini karşılayacak kapsayıcı bir hükümetle sonuçlanmasının ertelenemez olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Meclisteki en büyük grup olan Koordinasyon Çerçevesi’nin aday belirleme yetkisinin kendisinde olduğu hatırlatıldı ve dost ile müttefik ülkelerle ilişkilerin karşılıklı saygı ve egemenliğe müdahale etmeme ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Maliki destekçileri sokağa çıktı

Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı olarak gösterdiği Nuri Kamil el-Maliki’nin destekçileri, başkent Bağdat’ta sokağa çıktı. Ellerinde Irak bayrakları taşıyan göstericiler, Yeşil Bölge girişindeki Asma Köprü yakınlarında toplanarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı; ABD’nin iç işlerine müdahalesini protesto ettiler.

Trump'ın el-Maliki'ye yönelik açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Irak’ın Nuri Kamil el-Maliki’yi başbakan olarak yeniden seçerek çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. El-Maliki en son iktidardayken ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun tekrar olmasına izin verilmemeli. Onun çılgın politikaları ve ideolojileri nedeniyle, seçilirse ABD Irak’a artık yardım etmeyecek ve biz yardım etmezsek Irak’ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır olacak.'

Koalisyon açıklaması, bu tür dış müdahaleye yönelik söylemlere tepki olarak, hükümet kurma sürecinin Ulusal egemenlik ve anayasal süreçler çerçevesinde yürütülmesi çağrısını yineledi.

