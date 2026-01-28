AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı yeni hizmet binası açıldı

AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle açıldı; protokol ve vatandaşlar katıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:13
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:13
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi

AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi.

Törende konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti teşkilatlarının milletin evi olduğuna vurgu yaptı. Özgökçen konuşmasında, Biz Akşehir’e her geldiğimizde ferahlıyoruz. Çünkü Akşehirli vatandaşlarımız bizi bağrına basıyor. Milletvekilimiz Orhan Erdem kuruluşundan beri bizimle. O dönemlerde çok sık gelip buradaki arkadaşlarla istişare yapıyorduk. 25 yılın sonunda bir bina değişikliğine ihtiyaç duyuldu. İnşallah bu bina değişikliğiyle hayırlı hizmetler gelir Akşehir’e. AK Parti’nin il ve ilçe teşkilatları milletin evidir. Milletin derdine derman olan yerlerdir. İnşallah bu teşkilat binamız bu şekilde hizmet verecektir.

Törende söz alan diğer katılımcılar da yeni hizmet binasının Akşehire hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.

Dua ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar ilçe başkanlığına geçerek yeni parti binasını gezdi.

Açılış törenine, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Mehmet Baykan, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, AK Parti İlçe Başkanı Muammer Sağlam, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

