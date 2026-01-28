Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Al Hallami’yi Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara’da BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Hallami’yi kabul etti; Orgeneral Metin Tokel de görüşmede yer aldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:40
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:40
Ankara'da resmi görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Hallami'yi kabul etti.

Al Hallami, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunuyordu. Kabulde Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

