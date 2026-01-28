Putin: Fırat’ın doğusunun Şam yönetimine entegrasyonu önemli adım

Putin, Moskova’daki görüşmede Fırat’ın doğusunun Şam yönetimine entegrasyonunun Suriye’nin iyileşmesini desteklediğini ve Rusya’nın yeniden inşaya katkı vereceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:16
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:18
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi ziyaret kapsamında Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikinci kez bir araya geldi. Görüşme, Kremlin Sarayı’nda gerçekleşti ve iki ülke ilişkilerinin geleceği ele alındı.

Toplantıda Suriye’nin topyekûn yeniden imarı ile stratejik ekonomik ortaklığın derinleştirilmesi hedefleri ön plana çıktı. Taraflar, bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve Suriye’nin kalkınma sürecine katkı sağlayacak adıları görüştü.

Putin: "Rus şirketleri, sahip oldukları derin tecrübe ve kaynaklarla Suriye’nin yeniden imar projelerinde öncü rol oynamaya hazırdır. Suriye’nin birliği ve kalkınması yönündeki kararlı çabalarınızı takdirle karşılıyoruz. Fırat Nehri’nin doğusunun Şam yönetimine entegrasyonu önemli bir adımdır ve Suriye’nin iyileşmesini desteklemektedir. İki ülke arasındaki bağların her geçen gün daha da sarsılmaz bir hal almasından büyük memnuniyet duyuyorum"

Eş-Şara: Rusya’nın desteği, bu yeni dönemin en güçlü dayanağıdır

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, son bir yılda gerçekleştirilen 13 üst düzey temas'ın iki ülke arasındaki güvenin ve ortak vizyonun bir nişanesi olduğunu belirtti. Eş-Şara, Suriye’nin küresel ölçekte hak ettiği yeri alması için diplomatik ve ekonomik hamlelerin sürdüğünü vurguladı.

Eş-Şara: "Bugün attığımız adımlar, sadece Suriye’nin değil, tüm bölgenin barış ve istikrar ortamına kavuşması içindir. Rusya’nın Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve kalkınma hamlesine verdiği destek, bu yeni dönemin en güçlü dayanağıdır. Biz, bu sarsılmaz köprüler üzerinden geleceğin müreffeh Suriye’sini inşa ediyoruz"

