Çifteler'de AK Parti ve MHP'den Türk Bayrağına Destek Yürüyüşü

AK Parti ve MHP üyeleri, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Türk bayrağına destek için yürüyüş ve konvoy düzenleyerek milli değerlere sahip çıkma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 18:17
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:17
Çifteler'de AK Parti ve MHP'den Türk Bayrağına Destek Yürüyüşü

Çifteler'de AK Parti ve MHP'den Türk Bayrağına Destek Yürüyüşü

AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı ortakları olarak Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, Türk bayrağını indirme olayına karşı yürüyüş ve konvoy düzenledi.

Olay ve tepkiler

Geçtiğimiz günlerde bir grup, Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde Türk bayrağını indirmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yurt genelinde büyük tepkiye sebep olan bu gelişme, Çifteler'de dün akşam gerçekleştirilen etkinlikle protesto edildi.

Etkinlik ve katılımcılar

Çok sayıda vatandaşın Türk bayraklarıyla katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kortej ve yürüyüş boyunca katılımcılar, milli değerlere sahip çıkma kararlılıklarını dile getirdi.

Programa; AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür, MHP Çifteler İlçe Başkanı Mehmet Emin Yüce, Çifteler Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Gülşen ile her iki partinin üyeleri katıldı.

AK Parti ve MHP'den Türk bayrağına destek etkinliği

AK Parti ve MHP'den Türk bayrağına destek etkinliği

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan ve Mirziyoyev Ortak Basın Toplantısında Açıklama Yaptı
2
Çerçioğlu'dan Özel'e Suç Duyurusu
3
AK Parti ve MHP'den Çifteler'de Türk Bayrağına Destek
4
Çifteler'de AK Parti ve MHP'den Türk Bayrağına Destek Yürüyüşü
5
Özgür Özel'den Müsavat Dervişoğlu'na Ziyaret: Ortak Açıklama ve Adalet Tartışması
6
Tunç: "Terörsüz Türkiye, 23 Yılda Katettiğimiz Mesafe Sayesindedir"
7
2026 Yatırım Programı: Erzincan’a 138 Proje için 38 milyar 415 milyon TL Ödenek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları