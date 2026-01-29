Çifteler'de AK Parti ve MHP'den Türk Bayrağına Destek Yürüyüşü

AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı ortakları olarak Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, Türk bayrağını indirme olayına karşı yürüyüş ve konvoy düzenledi.

Olay ve tepkiler

Geçtiğimiz günlerde bir grup, Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde Türk bayrağını indirmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yurt genelinde büyük tepkiye sebep olan bu gelişme, Çifteler'de dün akşam gerçekleştirilen etkinlikle protesto edildi.

Etkinlik ve katılımcılar

Çok sayıda vatandaşın Türk bayraklarıyla katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kortej ve yürüyüş boyunca katılımcılar, milli değerlere sahip çıkma kararlılıklarını dile getirdi.

Programa; AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür, MHP Çifteler İlçe Başkanı Mehmet Emin Yüce, Çifteler Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Gülşen ile her iki partinin üyeleri katıldı.

AK Parti ve MHP'den Türk bayrağına destek etkinliği