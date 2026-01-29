İşsizlik Aralık 2025'te yüzde 7,7 — Vedat Işıkhan Açıkladı

İşsizlik Aralık 2025'te yüzde 7,7

Bakan Vedat Işıkhan verileri paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Aralık ayı işsizlik ve istihdam verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan, doğrudan paylaştığı verilerle işsizliğin gerilediğini vurguladı: "İşsizlik oranı, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti". Işıkhan, bunun 25 yılın en düşük seviyesi olduğunu ve işsizliğin 32 aydır tek hanelerde devam ettiğini belirtti.

Bakanın verdiği rakamlara göre işsiz sayısı 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişiye geriledi.

Işıkhan, gençlerin ve kadınların işgücüne katılımını artırmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Uygulanan İş Pozitif gibi programların etkisiyle kadınlarda işsizlik oranının bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 10,5 ile 2013'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini kaydetti.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı aynı dönemde 1,1 puan azalarak yüzde 14,1 olarak bildirildi. Gençlerin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdama katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ Programı ile "3 yılda 3 milyon gencimizin istihdama katılmasını sağlayacağız" hedefinin altını çizdi.

Diğer istihdam verileri ise şöyle: İstihdam sayısı 32 milyon 685 bin kişi, istihdam oranı yüzde 49,1, işgücü 35 milyon 421 bin kişi ve işgücüne katılma oranı yüzde 53,2.

Bakan Işıkhan, işsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve işgücü piyasasının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini vurgulayarak açıklamalarına son verdi.

