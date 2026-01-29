Merz: Ukrayna Savaşını Sona Erdirmede Anahtar Moskova’da

Merz: "Ukrayna’daki savaşı sona erdirmenin anahtarı Moskova’da"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin’de görüşen Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene ile ortak basın toplantısında, Ukrayna savaşının sona ermesinin Moskova’ya bağlı olduğunu vurguladı.

Berlin görüşmesinin ana hattı

Merz, Almanya ile Litvanya’nın yalnızca yakın ortaklar değil, aynı zamanda Avrupa Birliği içinde vazgeçilmez müttefikler olduğunu belirterek görüşmenin güvenlik politikalarına odaklandığını söyledi. Merz, "Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları, değişmeyen hatta artan bir vahşetle devam etmektedir. Bu nedenle Ukrayna’ya desteğimizi sürdüreceğiz. Ukrayna’da barış, egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuka dayalı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Moskova vurgusu: "Anahtar kapıya getirilmeli"

Merz, savaşın sona erdirilmesi konusunda diplomatik, insani ve askeri çabaların sürdüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diplomatik, insani ve askeri olarak savaşı sona erdirmenin anahtarı Moskova’da ve bu anahtar tabiri caizse kapıya getirilmeli. Moskova savaşı sona erdirmeye hazır olmalı, buna hazır değilse savaşın bedelini her gün artacak şekilde ekonomik olarak ödemeli."

Merz, görüşmelerin şu anda Ukrayna ile Rusya arasında ve aynı zamanda ABD ile Avrupa arasında koordineli olarak yürüdüğünü ifade etti ve "Bu savaşı sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. Merz, Moskova’nın gerçekten ateşkese ve barış anlaşmasına hazır olup olmadığı konusunda şüpheleri olduğunu da ekledi ve yaptırımların sürdürülmesi veya güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşme kanalları ve Washington ile koordinasyon

Rusya ile ek görüşme kanalları açma gereği görmediğini belirten Merz, "Prensip olarak her türlü görüşme formatına hazırız, ancak geçen hafta Moskova’dan yanıtımızı aldık" dedi. ABD-Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair ayrıntılara vakıf olduklarını söyledi ve hedefin savaşın sonlandırılması olduğunu yineledi.

Avrupa savunması ve nükleer caydırıcılık

Merz, Avrupa’nın askeri açıdan güçlenmesi gerektiğini belirterek, Avrupa’nın hâlâ ABD’ye bağımlı olduğunu ve bu nedenle Ukrayna’ya güvenlik garantileri konusunda ABD ile koordinasyonun önemli olduğunu belirtti. Fransa ile savunma projelerinde teknik farklılıklar bulunduğunu, ancak diyalogun sürdüğünü ve nükleer kalkan konusunda önümüzdeki haftalarda ortak bir karara varılabileceğini söyledi.

Almanya’nın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması ile nükleer silah sahibi olmamayı taahhüt ettiğini hatırlatan Merz, bu durumun Almanya’nın tek başına nükleer silaha sahip olamayacağı anlamına geldiğini, fakat ortak nükleer caydırıcılık görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.

NATO, Litvanya ve bölgesel güvenlik

Merz, NATO’nun kuzeydoğu kanadındaki güvenlik konusunun da toplantıda ele alındığını belirterek, Vilnius’a yaptığı ziyaretlerde "Vilnius’u korumak Berlin’i korumaktır" dediğini yineledi. Merz, Litvanya’da Alman ordusunun tugay düzeyindeki birliğinin konuşlu olduğunu hatırlattı ve bu birliğin sembolik değil, caydırıcılık ve savunma amaçlı olduğunu vurguladı.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene de Almanya ile stratejik ortaklığın, yalnızca Doğu Avrupa’daki tehditleri önlemek için değil, tüm Avrupa güvenliği açısından da önemli olduğunu belirtti.

