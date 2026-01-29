AK Parti ve MHP'den Çifteler'de Türk Bayrağına Destek

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yürüyüş ve konvoy

Cumhur İttifakı paydaşları AK Parti ve MHP, Türk bayrağını indirme olayıEskişehir’in Çifteler ilçesinde yürüyüş ve konvoy gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir grup, Mardin’in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde Türk bayrağını indirmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Olay, yurt genelinde geniş bir tepkiye neden oldu.

Yurt genelindeki tepkinin yansıması olarak, Çifteler'de dün akşam düzenlenen etkinlikte çok sayıda vatandaş Türk bayraklarıyla alana katıldı. Katılımcılar yürüyüş ve konvoy boyunca birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Etkinlikte, vatandaşlar Türk bayrağına yönelik hassasiyetlerini güçlü bir şekilde ortaya koyarak milli değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Programa; AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür, MHP Çifteler İlçe Başkanı Mehmet Emin Yüce, Çifteler Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Gülşen ile her iki partinin üyeleri katıldı.

