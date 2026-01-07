Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enver İbrahim Başbaşa Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:44
İki liderin bir araya gelişi, ikili ilişkilerde dikkat çeken gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim bugün başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleşen görüşme, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Liderlerin samimi bir ortamda yürüttüğü görüşmede karşılıklı değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor; takipte olan gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

