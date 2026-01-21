Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bayrağa Yönelik Saldırılara En Sert Karşılık

AK Parti grup toplantısı öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bayrak ortak değerimiz, şanlı bayrağımız. Buna yönelik her türlü tahrik, her türlü saldırı en sert şekilde karşılık görmek durumunda" dedi.

Yılmaz'ın sözleri, bayrağa yönelik provokasyonlara karşı kararlı duruşunu net şekilde ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Bayrak ortak değerimiz, şanlı bayrağımız. Buna yönelik her türlü tahrik, her türlü saldırı en sert şekilde karşılık görmek durumunda"