Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bayrağa Yönelik Saldırılara En Sert Karşılık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere bayrağa yönelik tahrik ve saldırılara en sert şekilde karşılık verileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bayrağa Yönelik Saldırılara En Sert Karşılık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bayrağa Yönelik Saldırılara En Sert Karşılık

AK Parti grup toplantısı öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bayrak ortak değerimiz, şanlı bayrağımız. Buna yönelik her türlü tahrik, her türlü saldırı en sert şekilde karşılık görmek durumunda" dedi.

Yılmaz'ın sözleri, bayrağa yönelik provokasyonlara karşı kararlı duruşunu net şekilde ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Bayrak ortak değerimiz, şanlı bayrağımız. Buna yönelik...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Bayrak ortak değerimiz, şanlı bayrağımız. Buna yönelik her türlü tahrik, her türlü saldırı en sert şekilde karşılık görmek durumunda"

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bayrağa Yönelik Saldırılara En Sert Karşılık
2
Costa: AB Her Türlü Baskıya Karşı Kendini Savunacak
3
Hakkı Ülkü hayatını kaybetti — Eski Aliağa Belediye Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili
4
Adalet Bakanı Tunç: Bayrak İndirme Olayında 14 Kişi Gözaltında
5
Baki Ersoy: Nusaybin'de Türk Bayrağına Saldırı "Büyük Bir Alçaklık"
6
Atlas Çağlayan için taziye: Bakan Göktaş "Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz"
7
Türkiye’nin Uçuş Ağı 133 Ülkede 356 Noktaya Ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları