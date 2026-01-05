DOLAR
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan Başkanlığında Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:28
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı Hakkında

Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde gerçekleştirildi. Kabine oturumuna ilişkin ayrıntılı açıklamalar henüz paylaşılmadı.

Beklenen Açıklamalar

Resmî kaynaklardan yapılacak bilgilendirmelerle toplantının gündemi ve alınan kararlar kamuoyuna duyurulacaktır.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

