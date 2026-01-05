Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan Başkanlığında Toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantı Hakkında
Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde gerçekleştirildi. Kabine oturumuna ilişkin ayrıntılı açıklamalar henüz paylaşılmadı.
Beklenen Açıklamalar
Resmî kaynaklardan yapılacak bilgilendirmelerle toplantının gündemi ve alınan kararlar kamuoyuna duyurulacaktır.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı