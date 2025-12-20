MHP'li Macit: Tarihi Mekanın Güncellenmesi Siyasi Söylemin En Somut İfadesi

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Macit: Tarihi mekanın yorumlanarak güncellenmesi vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından düzenlenen "Köke Yolculuk Panel ve Sergi Programı"nda konuşan Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Hanifi Macit, tarihi mekanların yorumlanarak güncellenmesini siyasi söylemin en somut ifadesi olarak nitelendirdi.

Program ve katılımcılar

Program, Gün Sazak Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Panele, panel başkanı Bekir Koçlar, panelistler Celil Arslan, Adnan Çevik ve Murat Küçükuğurlu ile çok sayıda davetli katıldı.

"Tarihi mekanın yorumlanarak güncellenmesi siyasi söylemin en somut ifadesidir." diyen Macit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milliyetçiliğin, kültürel ve tarihsel yorumu kaynağını ve ilhamını hafıza mekanlardan alır. Bir başka ifadeyle bu kültür milliyetçiliğinin ete ve kemiğe bürünmüş halidir".

Macit, konuşmasına devam ederek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bir medeniyet tarihini siyasi fenomenler olan kavramlar ve mekanlar aracılığıyla siyasi söylem alanına ve varlık alanına taşır. Hem bir siyasi teorisyen hem bir parti lideri olarak genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin sanatkarca sezişle Türk kültürünün özgün sembol ve simgelerini estetik tasarımlara, mimari eserlere dönüştürmek suretiyle tarih içinde süreklilik duygusunu her daim canlı tuttuğu gözlemlenmektedir. Ahlak Emir Bayındır Devlet Bey Konağı’da Devlet Bahçeli Beyefendi’nin tarih ve kültür yorumunun en sembolik ifadelerindendir."

Program, panelistlere plaket takdiminin ardından sonlandı.

