Denizli'de AK Parti üye sayısı 131 bin 917’ye ulaştı

Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan veriler, AK Parti'nin Türkiye genelinde üye sayısının 11,5 milyonu aştığını gösterdi. Denizli'de ise 2025 yılında aralarına katılan 9 bin 831 yeni üyeyle toplam üye sayısı 131 bin 917'ye yükseldi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun değerlendirmesi

"Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan veriler, AK Parti’mizin Türkiye genelinde 11,5 milyonu aşan üye sayısıyla milletimizin tek umudu ve en güçlü siyasi kalesi olduğunu bir kez daha tescillemiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye genelinde 664 bini aşkın yeni üyeyle sağlanan bu devasa büyümenin en güçlü kalelerinden biri de şüphesiz Ege’nin parlayan yıldızı Denizli olmuştur"

"Şehrimizdeki üye sayımız, hemşehrilerimizin büyük teveccühüyle 131 bin 917’ye ulaşmıştır"

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yapılan saha çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini vurgulayarak 2025'te katılan yeni üyelerin partinin vizyonuna ve hedeflerine olan inancın somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Denizli’de çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Başkan Subaşıoğlu, "Bu başarı sadece sayısal bir istatistik değil; kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimizden sandık kurulu üyelerimize kadar tüm teşkilatımızın alın teridir. Biz siyaseti kapalı kapılar ardında değil; pazarda, tarlada, sanayide ve her bir hemşehrimizin sofrasında yapıyoruz. Denizli’de kapısını çalmadığımız ev, elini sıkmadığımız esnaf bırakmamak adına yürüttüğümüz saha çalışmaları, bu artışın asıl kaynağıdır. Denizli’de sağladığımız bu büyüme ivmesi, Türkiye genelindeki rekor artışın en önemli bileşenlerinden biridir. Biz, "Biz Büyük Bir Aileyiz" diyerek kucakladığımız her yeni üyemizle, sadece partimizi değil, Türkiye’nin geleceğini de büyütüyoruz. Milletimizin beklentilerini doğrudan sahadan okuyan, çözüm üreten ve halkın iradesini karar süreçlerinin merkezine koyan anlayışımızla Denizli’de hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, partimize yeni katılan tüm kardeşlerime "Büyük Ailemize Hoş Geldiniz" diyor; bu başarıda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza ve bizlere güvenini esirgemeyen Denizli halkına şükranlarımı sunuyorum"

