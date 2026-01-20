Duran: Kamu Diplomasisi Dezenformasyonla Mücadelede Kritik

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu’nun 6. toplantısına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Duran, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı: "Kamu diplomasisi artık iletişimin bir silah gibi kullanıldığı bir çağda çok daha kritik. Biz Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güvenli ve etkili iletişim ekosistemleri oluşturuyor, dezenformasyonla mücadele ediyoruz."

Strateji ve KADİZ ile hedefler

Duran, 2024-2029 Türkiye Kamu Diplomasi Stratejisi Belgesi ile stratejik iletişim, dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadelede yol haritasının belirlendiğini aktardı. Strateji kapsamında "Türkiye, Türkiye’den büyüktür." mottosuyla hem hak ve menfaatlerin savunulduğunu hem de barış, istikrar ve adaleti önceleyen söylemlerin uluslararası alanda güçlendirildiğini vurguladı.

Ayrıca Duran, Kamu Diplomasisi İzleme Sistemini (KADİZ) hayata geçirdiklerini belirterek bu mekanizmanın kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını takip eden, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi anlayışı üzerine inşa edilmiş bir sistem olduğunu ifade etti. Duran, "KADİZ ile 139 ülkede faaliyetlerimizi fiilen hayata geçiriyor ve sonuçları izleyip analiz edebiliyoruz" dedi.

Bölgesel krizler ve çok yönlü katkılar

Barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlamanın önemine değinen Duran, temiz bir iletişim ekosistemi kurmak ve risklere karşı tedbir almak gerektiğini söyledi. Toplumun tüm kesimleriyle; sporculardan sanatçılara, diplomatlardan sivil aktörlere kadar geniş bir iş birliği yürütüldüğünü belirtti.

Duran, coğrafi ve tarihî konumun hem fırsat hem sınama sunduğuna dikkat çekerek "İsrail’in Gazze’deki saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı, Afganistan-Pakistan gerilimi" gibi krizlerde Türkiye’nin aktif rol oynadığını ve bu şekilde barış ile istikrarın korunmasına katkı sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Savunma sanayiinden kültür ve medya çalışmalarına kadar pek çok unsurun kamu diplomasisine katkı verdiğini söyleyen Duran, afet ve kriz bölgelerindeki insani yardım faaliyetleri, dizi sektörü, sinema ve gastronomi gibi alanların da ülkenin anlatısına önemli girdiler sunduğunu ifade etti.

