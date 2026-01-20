Mobil X-Ray Tarama Sistemi Lefkoşa’da Teslim Edildi

Girne Turizm Limanı- Girne Gümrük Şube Amirliği’nde düzenlenen teslim töreniyle, Mobil X-Ray Tarama Sistemi KKTC gümrük hizmetine sunuldu. Sistem, Ticaret Bakanlığı ile KKTC Maliye Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında hibe edildi ve kaçakçılıkla mücadele ile ticaret akışının hızlandırılması amacı taşıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Açıklamaları

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başladı ve üç yıla yakın süredir KKTC’li yetkililerle koordinasyon içinde çalıştıklarını vurguladı. Bolat, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin daha da gelişmesi ve ekonomik kalkınmasının ilerlemesi için çok verimli bir iş birliği içindeyiz. Cumhurbaşkanımız da KKTC’nin gelişmesine, istikrarının güçlenmesine çok büyük önem veriyor" dedi.

Bolat, Türkiye’de son 23 yılda yapılan hizmetlerin KKTC’de de uygulandığını belirterek, "Yıldız gibi parlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan hem mutluluk duyuyoruz hem şeref duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomik verilerle ilgili olarak Bolat şu değerlendirmeyi paylaştı: "KKTC’nin yaklaşık 3 milyar dolara yakın dış ticareti içinde Türkiye’nin çok önemli bir payı bulunuyor. KKTC’nin ihracatında yaklaşık yarısı oranında, KKTC’nin ithalatında da yüzde 67, 3’te 2 oranında Türkiye ekonomisiyle olan ticaretin payı bulunmaktadır. Bu da adada yaşayan 500 bine yakın Türk toplumunun ihtiyaçları, ekonomik gereksinimler için büyük önem taşımakta".

Mobil X-Ray cihazlarına ilişkin Bolat, "Gümrükler iş birliği alanında yakın çalışma içindeyiz. Gerek Gazimağusa şimdi de Girne’de yasa dışı ticaretle mücadele ve gümrük kontrollerinin tüccarlar açısından hızlandırılması için Mobil X-Ray tarama cihazlarının montajını gerçekleştirdik. 19 ay önce Gazimağusa’da bugün de Girne’deki Mobil X-Ray tarama cihazının hizmete açılışı için bir aradayız. Bunun yanında, iki ülke arasında yaptığımız ortak komite çalışmalarıyla gümrüklerdeki otomasyon çalışmaları, veri akışı, veri kontrolleri, teknik iş birliği ve eğitim çalışmaları bütün hızıyla devam etmekte. Bundan sonraki süreçte termal kameralarla kontrol çalışması ve eğitilmiş özel köpeklerle de yasa dışı ticaretle ve uyuşturucuyla mücadelede yeni bir aşamaya geçilmiş olacak. Durmak yok, yola devam diyoruz" diyerek, iş birliği ve teknolojik adımların süreceğini belirtti.

KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın Değerlendirmesi

KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova törende, sistemin gümrük güvenliğini ve verimliliği yeni bir seviyeye taşıyacağını söyledi. Berova, "Ticaret Bakanlığı’yla 3 yıla yakın süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gümrük alanlarının geliştirilmesi ve ileri teknoloji cihazlarla güçlendirilmesi için verimli bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Berova, teknolojinin hız ve güvenliği birlikte sağlamasının önemine dikkat çekerek, "Günümüz dünyasında hız ve güvenlik artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki temel unsur haline gelmiştir. Özellikle ticaretin ve sınır güvenliğinin hayati önem taşıdığı bu noktada, teknolojinin en son imkanlarını kullanmak bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir" dedi.

Berova ayrıca sistemin operasyonel faydalarını şu sözlerle aktardı: "Ayrıca gelişmiş görüntüleme teknolojisi sayesinde insan gözünün kaçırabileceği her türlü yasa dışı materyali ve kaçakçılık girişimini en yüksek hassasiyetle tespit edebilecek bir sistem. Bu hem güvenliği arttırıyor hem de zaman kaybını önleyerek lojistik maliyetleri düşürerek ülkemizin ticaret kapasitesine doğrudan katkı sunacak. Bu açıdan baktığımız zaman sadece bir makine alımı değil, dijitalleşen dünyaya uyum sağlama ve milli güvenliğimizi teknoloji ile tahkim etme vizyonumuzun da bir parçasıdır. Mobil olması sebebiyle ihtiyaç duyulan her noktaya hızla sevk edilebilecek olan bu sistem, operasyonel esnekliğimizi de en üst seviyeye çıkaracaktır".

Tören ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile sistemin uygulaması tanıtıldı. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve ilgili bürokratlar katıldı.

Teslim edilen mobil sistemle birlikte gümrük kontrollerinde otomasyon, veri paylaşımı ve teknik iş birliklerinin hız kazanması; ayrıca termal kameralar ve eğitilmiş köpeklerle kovuşturma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Lefkoşa'da düzenlenen Mobil X-Ray Tarama Sistemi'nin Teslim Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gümrükler iş birliği alanında yakın çalışma içindeyiz. Gerek Gazimağusa şimdi de Girne'de yasa dışı ticaretle mücadele ve gümrük kontrollerinin tüccarlar açısından hızlandırılması için Mobil X-Ray tarama cihazlarının montajını gerçekleştirdik" dedi.