Trump, Macron ve Rutte'nin Mesajlarını Paylaştı: Suriye'de Firarlar Yakalandı

Trump, Macron ve Rutte’nin mesajlarını yayımladı: Suriye’de firarları durdurduğunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin kendisine gönderdiği özel mesajları sosyal medyada paylaştı. Trump, ayrıca DEAŞ’lı teröristlerin Suriye’deki cezaevlerinden firar ettiğini belirterek, "Suriye hükümeti ve Suriye’nin yeni lideri ile işbirliği sonucu tüm mahkumlar yakalandı ve tekrar hapse atıldı" dedi.

Macron’un mesajı

Macron, Trump’a gönderdiği mesajda, "Dostum, Suriye konusunda tamamen aynı fikirdeyiz. İran konusunda harika şeyler yapabiliriz. Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum. Harika şeyler yapmaya çalışalım. Perşembe öğleden sonra Davos’un ardından Paris’te bir G7 toplantısı düzenleyebilirim. Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da davet edebilirim. Perşembe günü, sen ABD’ye dönmeden önce Paris’te birlikte akşam yemeği yiyelim" ifadelerini kullandı.

Rutte’nin mesajı

Rutte ise Trump’a mesajında, "Sayın Başkan, sevgili Donald, bugün Suriye’de başardığınız şey inanılmaz. Davos’taki medya etkinliklerimi, orada, Gazze’de ve Ukrayna’da yaptığınız çalışmaları öne çıkarmak için kullanacağım. Grönland konusunda bir çözüm yolu bulmaya kararlıyım. Sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Trump’ın basına açıklamaları

Trump, özel mesajları Macron ve Rutte’nin kendi görüşlerini desteklediğini göstermek için yayımladığını belirtti. Trump, "Bu benim görüşümü doğruladı. ’Haydi akşam yemeği yiyelim, şunu yapalım, bunu yapalım’ diyorlar. Bu benim görüşümü doğruladı" diye konuştu.

Trump, ayrıca Suriye’de daha önce bilinmeyen çalışmaları övdüklerini, "harika bir iş çıkardığını" söyleyerek, "Ne yaptığımı biliyor musunuz? Bir hapishaneden firarları engelledim. Suriye konusunda iyi iş çıkardık. Bir hapishane firarı olmuştu. Avrupalı mahkumlar kaçıyordu ve ben bunu durdurdum. Bu dün oldu" ifadelerini kullandı.

Firara ilişkin gelişmeler

Haberde, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDGnin, Suriye’nin Haseke kentindeki Şeddadi Hapishanesinde tutulan terör örgütü DEAŞ üyelerini serbest bıraktığı belirtildi. Suriye ordusu tarafından başlatılan operasyon sonucu SDG’nin serbest bıraktığı 120 firari DEAŞ’lıdan 81 yakalanarak yeniden cezaevine gönderildi.

TRUMP, MACRON VE RUTTE'NİN KENDİSİNE ATTIĞI MESAJLARI YAYINLADI