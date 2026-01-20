Atlas Çağlayan için taziye: Bakan Göktaş "Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz"

Bakan Göktaş ve Vali Gül, Güngören'de bıçakla öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu; önleyici tedbir ve sürecin yakından takibi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:03
Güngören'de acılı aileye kabine sonrası ziyaret

İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İstanbul Valisi Davut Gül, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de katıldı. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti; ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Göktaş, ailenin acısını paylaştıklarını ve önleyici tedbirleri artıracaklarını bildirdi.

Olayın detayları: 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Atlas Çağlayan'ın (17), E.Ç. (15) tarafından bıçakla öldürülmesi kaydedildi.

Bakan Göktaş'ın açıklaması:

"Öncelikle başımız sağ olsun. Atlas’ımızın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Tabi ateş düştüğü yeri yakıyor, öncelikle bir anne olarak bu acıyı en derinimde hissettim. Allah kimseyi evladıyla sınamasın, evlat acısı gerçekten çok zor. Sayın Cumhurbaşkanımız aileyle bizzat görüştü, dün kabine sonrasındaki seslenişi gibi sürecin bizzat takipçisi olacağını ve gerekli talimatlarını verdiğini ifade etti. Burada, biz de, bakanlık olarak sürece müdahiliz. Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için de önleyici tedbirleri alarak da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da bazı çalışmaları başlattık, tekrardan başımız sağ olsun. Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda da süreci çok çok yakından takip edeceğiz"

Sonuç: Bakanlık yetkilileri ve valilik, hem ailenin yanında olduklarını belirtti hem de benzer olayları önlemek için önleyici tedbirlere ağırlık verileceğini açıkladı. Sürecin Cumhurbaşkanı talimatları doğrultusunda yakından takip edileceği vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

