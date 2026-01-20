DEM Parti Nusaybin'de Grup Toplantısı: Suriye'ye Protesto Yürüyüşü

Mardin'in Nusaybin ilçesi Sınır Parkı'nda gerçekleştirildi

DEM Parti Meclis Grubu, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Sınır Parkı'nda toplandı. Toplantıya Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile partililer katıldı.

Toplantı sonrasında Suriye'deki gelişmeleri protesto etmek amacıyla parti üyeleriyle yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Tülay Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Partilerin birçoğunun grup yaptığı gün bizler DEM Parti olarak normal şartlarda bugün grubumuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapmalıydık ancak şu anda olağanüstü şartlardan geçiyoruz. Şu an Nusaybin’de sınırın sıfır noktasındayız. Birkaç adım ötesinde Kamışlı’da Kürt kardeşlerimiz şiddetli bir savaş tehlikesi altındalar. 10 Mart Mutabakatı’yla ilgili hala görüşmeler devam ederken Suriye’de geçici Şam yönetimi ve SDG arasında öz yönetim arasında görüşmeler devam ederken, birden masayı devirip savaş ve çatışmanın önü açıldı. Halep’te öncelikle Şeyh Maksud, Eşrefiye mahallelerinde Kürt halkına yönelik amansız bir katliam başlatıldı. Bu katliamı başlatan HTŞ güçlerini kınıyoruz. Savaşa hayır barış hemen şimdi diyoruz"

Tuncer Bakırhan ise açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"10 Mart Mutabakatı’na uymayan El Şara’dır. Suriye rejimidir. Onun arkasındaki o sahtekar, o iki yüzlü güçlerdir. Emin olun tek bir Kürt yaşayıncaya kadar ne bu saldırıları ne o saldırıların arkasındaki güçleri unutmayacaktır. Bu Kürt karşıtlarını, bu Kürt düşmanlarını unutursak kalbimiz kurusun"

