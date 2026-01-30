Erdoğan: 23 Yıldır Ülke ve Millet Hayrına Yaptıklarımızın Önüne Takoz Koyuyorlar

ANKARA (İHA) - Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği törende ülke yatırımlarına yönelik eleştirileri yanıtladı ve 2002'den bu yana yapılan hizmetleri anlattı.

"23 yıldır ülke ve millet hayrına yaptığımız her işin önüne takoz koymaya çalışıyorlar"

Erdoğan, göreve geldikleri 2002 yılından itibaren ülkenin her alanda ilerlediğini belirterek, "Direksiyonuna geçtiğimiz 2002’den bu yana ülkemize her kulvarda ipi göğüslettik" dedi.

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu ise tam 30 bin 49 kilometreye çıkardık" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu rakamı vurgulayarak ulaşım altyapısındaki dönüşümü öne çıkardı.

Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı, "Biz tek yapabildiği takoz koymak, karalamak, çamur atmak olan bu vizyonsuzların korusuna aldırmadık" diye konuştu ve altyapı yatırımlarına devam edeceklerini açıkladı.

Erdoğan ayrıca, "Milletin parasıyla tropik adalarda sefa süren jet sosyeteye rağmen ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla biz donattık" diyerek sosyal adalet ve hizmet vurgusu yaptı.

Konuşma, Karayolları'nın ulaşıma yaptığı katkılar ve Cumhurbaşkanının eleştirileri ekseninde devam etti.

