Uraloğlu: Bölünmüş Yol Ağını 2002'de 6 bin 101'den Bugün 30 Bin Km'ye Çıkardık

Uraloğlu: "2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı bugün 30 bin kilometreye çıkardık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen 30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde hayata geçirilen yol ve altyapı yatırımlarını değerlendirdi.

Açılış konuşmasından öne çıkanlar

Programın açılışında konuşan Uraloğlu, projelere ilişkin şunları söyledi: "Yıllarca yapılamayarak adeta yılan hikâyesine dönen Karadeniz Sahil Yolu’nu yine sizin iradenizle tamamlayarak 2007 yılında Bolaman-Perşembe arasında muhteşem bir açılışla hep birlikte hizmete sunduk. 10 hükümet ve 17 bakan değişmesine rağmen bitirilemeyen hatta atıl kalan kısımları için ’Patates deposu mu yapalım, limon deposu mu yapalım’ diye ciddi ciddi öneriler getirilen Bolu Tüneli’ni yine sizin kararlılığınızla açtık. ’Olmaz’ dedikleri her şeyi oldurdunuz. Onlar ’yapılamaz’ dedikçe siz ’yapacağız’ dediniz. Onlar küçümsedikçe, Türkiye büyüdü. Vizyonu olan kazandı, vizyonsuzlar tarih oldu, olmaya da devam edecek."

Mega projeler ve ulaşım altyapısı

Uraloğlu, AK Parti döneminde tamamlanan ve hizmete sunulan projeler arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma ve Beğendik-Botan köprüleri ile Eyiste Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü, Nissibi gibi yapıları saydı. Geçit vermeyen dağların tünellerle aşıldığını belirterek, Cankurtaran, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Salarha, Assos, Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana tünellerini örnek gösterdi. Ayrıca Kuzey Marmara, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli Otoyolları gibi otoyol projelerinin tamamlandığını vurguladı.

Rakamlarla ulaşım

Bakan Uraloğlu, yatırımların somut sonuçlarını şu verilerle paylaştı: 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağı bugün 30 bin kilometreye ulaştı. Sadece 6 il bölünmüş yollarla bağlıyken, bugün 77 il birbirine bağlı. Otoyol uzunluğu bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye; köprü ve viyadük uzunluğu 311 kilometreden 819 kilometreye; tünel uzunluğu ise 50 kilometreden 847 kilometreye yükseldi. Uraloğlu, "Sadece geçen sene 57 kilometre tünel yaptık" dedi.

Bakan ayrıca, bölünmüş yolların yol ağının yüzde 4483'üne hizmet verdiğini belirtti.

Güvenlik, hız ve ekonomik katkı

Yatırımlar sayesinde trafik güvenliği, seyahat hızı ve konforda ciddi ilerleme kaydedildiğini söyleyen Uraloğlu, "100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısını yüzde 81 azalttık" bilgisini verdi. 2002'de toplam araç sayısının yaklaşık 8.5 milyon olduğunu, bugün bu sayının 33,6 milyonu geçtiğini, buna rağmen ortalama seyahat hızının 40 km/s'den yaklaşık 90 km/s'ye çıktığını paylaştı.

Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan ve akaryakıttan her yıl toplam 303 milyar lira ekonomik fayda sağlandığını, ayrıca yıllık 6,3 milyon ton karbon emisyonunun atmosfere salınımının önlendiğini ifade etti.

Hedefler ve gelecek planları

Uraloğlu, bölünmüş yol ağını öncelikle 31 bin 250 kilometreye, ardından 38 bin 60 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Geleceğin ulaşım sistemlerinde entegrasyonu merkeze koyarak, bağlantısallığı artıran ve akıllı ulaşım sistemleriyle donatan bir ulaşım çağı başlatacaklarını vurguladı.

Tören bilgileri

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, yüklenici firmaların genel müdürleri ve davetliler katıldı.

