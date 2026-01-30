Antalya Büyükşehir Belediyesi 256 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi — 847 Milyon TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarla 847 milyon TL yatırımla 256 yeni aracı envantere ekleyerek hizmet kapasitesini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:51
Antalya Büyükşehir Belediyesi 256 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi — 847 Milyon TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi 256 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi — 847 Milyon TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sunulan hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla araç filosunu güçlendirdi. 847 milyon TL bedelle, tamamı belediyenin öz kaynaklarıyla karşılanan 256 yeni araç envantere kazandırıldı.

Tamamı öz kaynakla alındı

Yeni araçların hizmete alım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen yatırımın önemine dikkat çekti. Özdemir, "ASAT ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmet kapasitesini doğrudan güçlendiren çok önemli bir yatırımı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhittin Başkanımızın oluşturduğu mali disiplin sayesinde Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alımını yaptığımız toplam 847 milyon yatırım bedelli 256 adet aracımızı hizmet için filolarımıza katmış bulunuyoruz. Bunu sadece bir araç alımı olarak da görmüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesinin ve ASAT’ın planlı, güçlü, sürdürülebilir hizmet anlayışını da net bir şekilde ortaya koyduğunu düşünüyoruz" dedi.

Antalya’ya hayırlı uğurlu olsun

"ASAT ve Büyükşehir’in hizmetlerinde kullanılacak bu araçlarla bizim önceliğimiz, hedefimiz nettir" diyen Özdemir, "Antalya’nın her sokağına, her mahallesine, her vatandaşa kesintisiz, kaliteli hizmeti götürmek. Buradaki ekskavatör, kepçe, arazöz, çekici, tır, damperli çöp kamyonu, forkliftimiz, motosikletimiz, yol temizleme süpürme araçlarımız, kanal açma makinemiz, transitlerimiz ve teleskobik yükleyicilerimiz ile toplam 256 aracımız Antalya’mıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Özdemir, daha sonra Milletvekili Mustafa Erdem ve beraberindeki heyetle birlikte Büyükşehir Belediyesinin yeni araçlarını inceledi. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, CHP Parti Meclis Üyesi Önder Kurnaz, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay ve Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE SUNULAN HİZMETLERİN DAHA HIZLI, ETKİN VE VERİMLİ...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE SUNULAN HİZMETLERİN DAHA HIZLI, ETKİN VE VERİMLİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNU YENİ ARAÇLARLA GÜÇLENDİRDİ.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE SUNULAN HİZMETLERİN DAHA HIZLI, ETKİN VE VERİMLİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Su Artvin için Hayati Başlık Haline Geldi
2
Mesleki Eğitim Strazburg'da: Dr. Murat Cahid Cıngı'dan Genç İşsizliğine Çağrı
3
Uraloğlu: Bölünmüş Yol Ağını 2002'de 6 bin 101'den Bugün 30 Bin Km'ye Çıkardık
4
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi İstanbul'da Kabul Etti
5
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörden Türkiye’yi kurtarmak istiyoruz
6
Antalya Büyükşehir Belediyesi 256 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi — 847 Milyon TL
7
Bakan Yaşar Güler, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiru-Deen’i Kabul Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları