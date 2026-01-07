Erdoğan: 'Ankara'ya Su Bile Veremeyenlere Milletimizi Bırakmayacağız'

Erdoğan: "Meydanlarda vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara’ya su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 2026 yılında gerçekleştirilen ilk grup toplantısının Türkiye, Türk milleti, AK Parti ve Türk demokrasisi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, AK Parti ailesinin her geçen gün güçlendiğini bildirerek partinin üye sayısını paylaştı: 11 milyon 543 bin 301 üyeyle AK Parti'nin zirvede olduğunu ve ikinci sıradaki Cumhuriyet Halk Partisi ile aradaki farkın 9,6 milyondan fazla olduğunu söyledi.

Muhalefet eleştirisi ve hizmet anlayışı

Erdoğan, muhalefetin sokak nümayişlerinden öte bir icraatının olmadığını savunarak AK Parti'nin herkese açık kalacağını ve safların sıklaştırılacağını belirtti. Üstat Necip Fazıl'ın "Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım" sözüne atıf yaparak, "aşkla çalışan yorulmaz" düsturuyla hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

2025'in sınavları ve dış politika

2025'i "kriz, çatışma ve savaşın eksik olmadığı" yoğun bir yıl olarak tanımlayan Erdoğan, Türkiye'nin çıkarlarına zarar gelmediğini ifade etti. Sıraladığı başlıklar arasında Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze, İran'a yönelik saldırılar, Sudan'daki insani felaket, Amerika ve Avrupa ile ilişkiler, Türk dünyasıyla güçlenen işbirliği, Katar meselesi, terörle mücadele ve 19 Mart sonrası sokaklardaki nümayişler yer aldı.

Afet konutları ve bütçe

Erdoğan, 2025'te önceliklerinin deprem bölgesinin ihyası olduğunu söyleyerek 455 bin afet konutu kurasının yıl bitmeden çekildiğini ve depremzedelere verilen sözlerin yerine getirilmesinin kıvancını yaşadıklarını belirtti. Teslim edilen konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi ve kalan çalışmaların 2026'da da sürdürüleceğini ifade etti.

Ayrıca TBMM'de kabul edilen ve yılbaşı itibarıyla yürürlüğe giren merkezi yönetim bütçesinin ülke için hayırlı olmasını temenni ederek, 2026 bütçesinin 86 milyonun refahını artırmayı amaçlayan, insan merkezli üretim ve ihracat ekonomisi eksenli bir planla hazırlandığını kaydetti.

Türkiye Yüzyılı Reform Programı ve küresel riskler

Erdoğan, yeni yılın bir reform yılı olacağını belirterek "Türkiye Yüzyılı Reform Programı"nı Meclis desteğiyle hayata geçireceklerini; dijital tehditlerden sosyal yardım sistemine kadar geniş bir yelpazede reformlar planladıklarını söyledi. Küresel rekabetin enerji ve ticaret yolları üzerinden yoğunlaşacağına dikkat çekti ve bu süreçte AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın güçlü kadrolarının Türkiye'yi koruyacağını vurguladı.

Seçim vurgusu: "Milleti bırakmayacağız"

Konuşmasında muhalefeti sert ifadelerle eleştiren Erdoğan, "Ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız" dedi. Öne çıkan mesajları şunlardı:

- "Meydanlarda vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara’ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmayacağız."

- Belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği vatandaşlar için çalışacaklarını; maaş ödeyemez hale gelen belediye bütçeleriyle lüks içinde olanların bir daha şehir yönetimlerine gelmemesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Erdoğan, yabancılara ülkelerini şikayet etmeyi maharet zanneden siyasetçileri, seviyesiz fotoğraflarla mesaj vermeye çalışanları ve AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri sandığa gömeceklerini kaydetti. Ayrıca 86 milyon, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın vatandaş ve gönül coğrafyasındaki yüz milyonlarca dost için çalışacaklarını vurguladı.

Konuşmasını, Türkiye Yüzyılı hedefinin tüm unsurlarıyla gerçekleşmesi için AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kararlılığını yinelerken tamamladı.

