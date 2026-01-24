Erdoğan Aydın'da: 87,5 milyar liralık yatırımlar ve 500 bin sosyal konut projesi

Yayın Tarihi: 24.01.2026 15:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:23
Aydın'da toplu açılış: "Ev Sahibi Türkiye" kura çekimi ve anahtar teslimleri gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yatırımların büyüklüğüne vurgu yaparak "Bugün toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları sizinle buluşturuyoruz. 500 bin sosyal konut projesini başlattık" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında gerçekleştirilen 6973 kura çekimi ile konut hak sahipleri belirlendi ve 1482 konutun anahtar teslimi yapıldı. Ayrıca törende yeni şehir hastanesinin açılışı ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların toplu teslimi de yer aldı.

Erdoğan'ın açıklamaları, Aydın'da yerel ve ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal yatırımların devam ettiğine ilişkin güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.

