NATO'dan Doğu Kanadına Robotik Koruma Kalkanı: 2027'ye Kadar Tamamlanacak

NATO doğu kanadına robotik koruma kalkanı kuruyor

Rusya kaynaklı tehditlere karşı doğu kanadını güçlendirmeye hazırlanan NATO, ittifak ülkelerinde teknik engeller, keşif sensörleri, robotlar ve silah depolarından oluşan çok katmanlı bir savunma bölgesi kurmayı planlıyor. Plan, özellikle Rusya ve Belarus sınırı yakınındaki ülkeleri kapsayacak şekilde tasarlandı.

Planın ana hatları

Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Thomas Lowin, proje kapsamında kurulacak savunma hattında teknik bariyerler, keşif sensörleri, robotik unsurlar ve silah depolarının uzaktan kumandalı veya yarı otomatik kontrol edilebilen sistemlerle entegre edileceğini söyledi. Lowin, Alman ordusunda yaklaşık 30 yıldır görev yaptığını ve operasyonlar ile savunma diplomasisi konularında uzmanlaştığını belirtti.

Otomasyon ve veri paylaşımı

Kurulacak hattın ilk hedefi, keşif sensörleri ve otomatikleştirilmiş robotik silah sistemleriyle düşman kuvvetlerini erken aşamada durdurmak. Elde edilen istihbarat ve sensör verileri, ittifak ülkeleriyle paylaşılacak ve böylece üye devletlerin savunma hazırlıkları desteklenecek. Sistem neredeyse hiç personel bulunmadan otomatik çalışacak şekilde planlanıyor; uydu, insansız hava araçları, keşif uçakları ve dijital ortamda veri toplayabilen son teknoloji cihazlarla donatılacak.

Nasıl işleyecek?

Çok katmanlı savunma hattı, fiziksel bariyerler ve çok alanlı sensörlerin oluşturduğu bir ağ ile robotik kuvvetlere hedefleme verisi sağlayacak. Tehdit tespitinin ardından robotik unsurlar karşılık verecek; saldırı devam ettiği sürece kara ve hava platformlarından oluşan robotik kuvvetler (insansız hava araçları dahil) savunma görevini icra ederek saldıran kuvveti yaklaşık yüzde 30 oranında zayıflatacak.

Hedefler, zamanlama ve ikazlar

Tuğgeneral Lowin bu hatı bir tür sıcak bölge olarak tanımlayarak NATO'nun öncelikli amacının düşmanı erken aşamada durdurmak, yavaşlatmak ve ilerlemesini kırmak olduğunu vurguladı. Lowin'in ifadesiyle: "İnsansız sistemler tek başına bir düşmanı kalıcı olarak caydıramaz veya durduramaz. Sonuçta her zaman askerlerin askerlere karşı mücadelesi olur."

Projenin resmi hedefi, çok katmanlı robotik savunma hattını 2027 yılının sonuna kadar tamamlamak.

Depolama, lojistik ve teknoloji

NATO, savunma hattıyla eş zamanlı olarak doğu kanadındaki ittifak ülkelerinde silah ve mühimmat rezervlerinin önemli ölçüde artırılmasını öngörüyor. Tuğgeneral Lowin, "Rusya ile sınır komşusu olan NATO ülkelerinde daha öncekinden daha belirgin şekilde silah stokları göreceğiz" diye belirtti.

Ağır kayıplar sayesinde saldıran güçlerin hızı yavaşlayacak ve NATO'nun insanlı ile robotik kuvvetleri (savaş uçakları dahil) karşı taarruza geçme avantajı elde edecek. Plan, doğu kanadı boyunca herhangi bir noktada uygulanabilecek şekilde tasarlandı; sistemin kusursuz çalışması için teknolojik altyapının en üst düzeyde donatılması planlanıyor.

