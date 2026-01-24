Mersin'de 441 mahalle kırsal statüsünü koruyacak — Başkan Seçer

Mersin Büyükşehir Meclisi 441 mahalleyi yeniden kırsal mahalle ilan etti

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2026 yılı 1. Olağanüstü Toplantısında, 13 ilçedeki toplam 441 mahallenin kırsal mahalle statüsüne yeniden alınması oy çokluğuyla kabul edildi. Kararın, vatandaşların tarifeler açısından mağduriyet yaşamaması amacıyla alındığı vurgulandı.

Toplantı kapsamı ve karar

Toplantı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirildi. Oturumda toplam 14 madde görüşüldü. Kabul edilen maddeler; Silifke, Aydıncık, Mut, Akdeniz, Tarsus, Anamur, Yenişehir, Toroslar, Mezitli, Gülnar, Erdemli, Çamlıyayla ve Bozyazı ilçeleri sınırları içerisindeki mahalleleri kapsıyor. İlgili düzenlemeler 441 kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanı için geçerli olacak.

Seçer'in açıklamaları

Mecliste söz alan Seçer, karara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: "Olağanüstü Meclis’i yapmasak, bugün 441 kırsal mahalle tam tarife ödeme yapacaktı". Seçer, 6360 sayılı kanunun ertelenmelerine değinerek sürecin nasıl geldiğini anlattı ve kararın vatandaş lehine zorunlu olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili Meclis görüşmeleri sırasında Seçer, meclis kararlarının arkasında durulması gerektiğini vurgulayarak, "Tam tersi; 6360 sayılı 2014 yılında yürürlüğe girmesi gereken, daha sonrasında ertelenen ve 2021 yılında da bir ek madde ile belediye meclislerine yetki verilen bu kanun ertelene ertelene bugüne kadar geldi. Bu olağanüstü toplantıyı yapmasak, bugün tekrar 441 kırsal mahalle statüsüne alacağımız mahalle tam tarife ödeme yapmak zorunda kalacaktı. Tam tersine biz bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Seçer ayrıca, meclis toplantısının yapılmaması halinde 806 mahallenin tam tarifeye gireceğini; kırsal mahalle ilan edilen birçok yerin ise indirimli tarifeden yararlanacağını söyleyerek, nesnel ve adaletli bir değerlendirme yapıldığını belirtti.

Kaynak ve adalet vurgusu yaparak, "Biz seçilmiş kamu yöneticisiyiz, tüccar değiliz. Yasalarla ve vicdanımızla karar veririz." diyen Seçer, yönetmeliğin sınırlı olmadığını ve değerlendirmelerde adil olunması gerektiğini aktardı.

Sonuç ve etkileri

Seçer, alınan kararla ilgili özetle şunları söyledi: "1 Ocak itibari ile normal mahalle statüsüne giren 441 mahalleyi bu Meclis tekrar kırsal mahalle yapıyor." Ayrıca kararın değiştirilebileceğini, yönetmeliğin bunu imkân tanıdığını belirtti.

Toplantı sonunda Seçer, alınan kararın önemini vurgulayarak: "Bizim için vatandaşın menfaati önemli" ve "441 mahallemiz kırsal mahalle statüsünü devam ettirecek" ifadelerini kullandı. Karar sonucunda 441 mahalle yeniden indirimli tarifelerden yararlanacak; bu sayı, toplam mahalle sayısının yüzde 55’i olurken, geriye kalan 365 mahalle merkez mahalle statüsünü sürdürecek.

Meclis Toplantısı, maddelerin oylanmasının ardından sona erdi.

