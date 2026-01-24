Bakan Yerlikaya Samsun'da: 'Sizlerin gönlünü kazanacağız'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun esnafını ziyaretinde emekliye 'Sizlerin gönlünü kazanacağız' dedi; belediye ziyaretinde projeler ele alındı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:01
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun programı kapsamında Vali Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Saathane Meydanı'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyarette Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglarla dikkat çekti.

Ziyaret sırasında her vatandaşın talebiyle yakından ilgilenen Yerlikaya, fotoğraf çektirmekte zorlanan yaşlı vatandaşların telefonlarını alarak selfie yaptı ve dükkânlara girerek esnafa "hayırlı işler" dileğinde bulundu. İletilen talepleri beraberindeki ekibiyle paylaştı.

Bir emekli kadının maaşlarla ilgili talebini dinleyen Bakan Yerlikaya, kulağına eğilerek Mazlumu ortada mı bırakacağız, sizlerin gönlünü kazanacağız, görürsün bak ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında bir lokantacıya da "hayırlı işler" temennisinde bulunan Yerlikaya, pala bıyık bırakan döner ustasına ise Ne güzel sakal bıyık bırakmışsın, emekli olsam ben de senin gibi sakal bırakırdım sözleriyle takıldı.

Başkan Doğan, Bakan Yerlikaya’yı ağırladı

Bakan Yerlikaya, programı kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti. Ziyarette Yerlikaya’ya Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.

Başkan Doğan, Bakan Yerlikaya’ya kentte yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, Samsun’da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Başkan Doğan’a çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Doğan ise "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’yı şehrimizde ve belediyede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ziyaret, başkanlık makamında gerçekleşen anı defteri imzası ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

