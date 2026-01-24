Erdoğan Aydın Şehir Hastanesi ve 11 Sağlık Tesisini Açtı — Çıldır Havalimanı İçin Çalışma Başlıyor

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi ve yatırımı tamamlanan 11 sağlık tesisinin toplu açılışını yaparak Aydınlılara önemli müjdeler verdi. Törende ayrıca "Ev sahibi Türkiye" projesi kapsamında yapılan 6 bin 973 konut kura çekimi gerçekleştirildi.

Aydın için vefa ve yatırım taahhüdü

Erdoğan, konuşmasında Aydın'ın tarımsal ve kültürel zenginliğine vurgu yaparak, "Aydın, Büyük Menderes bereketiyle, zeytini, inciri, çalışkanın insanıyla Türkiye’nin yüz akı şehirlerinden birisidir. Aydın’ın bizim gönlümüzde her zaman müstesna bir yeri vardır." dedi. Şehrin kalkınması için devlet kurumlarının işbirliğiyle yürütülen yatırımları anlattı ve toplam yatırımların 87,5 milyar TL'yi aştığını belirtti.

Erdoğan, şehirde daha önce hizmete açılan 64 bin metrekare alana yayılan 4 Millet Bahçesini hatırlattı ve yapımı süren 4 Millet Bahçesi'nin de kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Aydın Şehir Hastanesi: Eğitim ve araştırma merkezi olacak

Açılışı yapılan Aydın Şehir Hastanesi için Erdoğan, "Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın’ımıza layık bir eser oldu." ifadelerini kullandı. Hastanenin özellikleri şöyle:

— İçinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı, bin 300 yatak kapasiteli bir yapı olarak tanımlanan şehir hastanesinin yatırım değeri 65,5 milyarlık olarak açıklandı. Tesisin 2 adet açık ve kapalı otoparkı, toplam 250 yoğun bakımı ile hizmet vereceği belirtildi.

Erdoğan, hastanenin yalnızca sağlık hizmeti sunmayacağını, aynı zamanda eğitim ve araştırma hastanesi olarak tıp alanında kadro yetiştireceğini vurguladı: "Şehir hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak." Bu sayede Aydınlıların birinci sınıf sağlık hizmetini başka şehre gitmeden kendi şehirlerinde alabilecekleri ifade edildi.

Konut projesi ve teslimat takvimi

Konuşmada "Ev sahibi Türkiye" projesinin detaylarına da değinildi. Erdoğan, ülke genelinde toplam 500 bin konut inşa edileceğini, Aydın merkezde 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 873 olmak üzere toplam 6 bin 973 konutun kurasının çekildiğini söyledi. Konutların ilk teslimatlarının 2027 yılının Mart ayından itibaren yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yerel yönetimlere övgü

Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimlerin çalışmalarını takdir ederek, "Aydın’ın topuklu efesi Özlem Başkan da maşallah sosyal belediyecilikteki başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor." dedi ve büyükşehir ile emeği geçen kurumları tebrik etti.

Çıldır Havalimanı için talimat verildi

Törende Aydınlıların uzun süre beklediği haber de geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aydın Çıldır Havalimanı’nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz." sözleriyle Ulaştırma Bakanı'na talimat verdiğini açıkladı ve müjdeyi paylaştı.

Toplu açılan sağlık tesisleri

Konuşmaların ardından toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların toplu açılışını yaptı. Açılışı gerçekleştirilen sağlık tesisleri şunlardır:

Bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi’nin yanı sıra Didim Devlet Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Nazilli’de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Verem Savaş Dispanseri, 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Karacasu’da İlçe Entegre Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Kuşadası’nda İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Germencik’te İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi, Efeler’de Umurlu Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Söke’de Sazlı Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Karacasu’da Yenice 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olmak üzere 11 yeni sağlık tesisi hizmete açıldı.

Erdoğan, açılışı yapılan eserlerin Aydın'a, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek törenden ayrıldı.

