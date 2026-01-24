Dağlı: "İstişare ve Birlik Adana Teşkilatının En Büyük Gücü"

AK Parti Adana İl Danışma Meclisi'nde Tamer Dağlı, istişare ve birlik vurgusu yaptı; teşkilat çalışmaları, hedefler ve yol haritası masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:12
AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda hedefler ve değerlendirmeler

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda istişare kültürlerinin, birlik ve beraberliklerinin en büyük güçleri olduğunu vurguladı.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilat mensupları yoğun katılım gösterdi.

Gündemde teşkilat çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi; yerel ve genel politikalara ilişkin istişareler yapıldı ve önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve yol haritası ele alındı. Toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı, sahadan gelen görüş ve öneriler dinlendi.

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman konuşmasında teşkilatların dinamizmine ve istişare kültürünün önemine dikkat çekerek, AK Parti’nin milletle kurduğu güçlü bağın her geçen gün daha da pekiştiğini ifade etti.

Tamer Dağlı ise Adana teşkilatlarının sahadaki güçlü çalışmalarına işaret ederek, "AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adana’da hizmet ve gönül siyasetini daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. İstişare kültürümüz, birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

