Zelenskiy: Abu Dabi’deki Rusya-Ukrayna-ABD Görüşmeleri 'Yapıcı' Geçti

Zelenskiy: Abu Dabi’deki Üçlü Görüşmeler 'yapıcı' geçti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de Rusya, Ukrayna ve ABD heyetlerinin katılımıyla düzenlenen kapalı oturumlu üçlü görüşmenin sona erdiğini duyurdu. Zelenskiy, görüşmelerin birçok konuyu kapsadığını ve 'yapıcı' şekilde geçtiğini belirtti.

Görüşmenin odağı: Savaşın sonlandırılması

Zelenskiy, görüşmelerin ana odak noktasının savaşın sona erdirilmesine yönelik muhtemel parametreler olduğunu söyledi. Ukrayna lideri, sürecin izlenmesi ve gerçek anlamda güvenliğin sağlanması için Amerikan denetimi ve gözetiminin gerekliliğine büyük önem verdiğini vurguladı. ABD tarafının, savaşın sona erdirilmesine ilişkin parametrelerin resmileştirilmesine yönelik muhtemel formatları ve gerekli güvenlik şartlarını gündeme getirdiği ifade edildi.

Yeni toplantılar ve koordinasyon

Zelenskiy, tarafların görüşme sonuçlarını kendi başkentlerine iletme ve sonraki adımları liderleriyle koordine etme konusunda mutabık kaldığını bildirdi. Askeri temsilcilerin, olası bir sonraki toplantıda ele alınacak konuların bir listesini belirlediğini aktaran Zelenskiy, ilerlemeye yönelik bir irade olması halinde yeni toplantıların en erken gelecek hafta yapılabileceğini söyledi. Heyetin dönüşünün ardından kendisinden şahsi bilgilendirme alacağı belirtildi.

Katılımcılar

Zelenskiy, müzakereye katılan isimleri şöyle sıraladı: Ukrayna adına Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, DIU Genel Direktörü Kyrylo Budanov, Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andrii Hnatov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ve Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadym Skibitskyi. ABD tarafından Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Jared Kushner, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll, SACEUR Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum yer aldı. Rus tarafı ise kendi askeri istihbarat ve silahlı kuvvetler yetkilileri tarafından temsil edildi.

BAE ve Rusya'dan açıklamalar

BAE Dışişleri Bakanlığı, toplantının yapıcı ve pozitif bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında ABD tarafından önerilen barış anlaşmasında henüz çözümlenmemiş konulara dair doğrudan temasların yapıldığı ve görüşmenin kapsamlı bir anlaşmaya yönelik ilerlemeyi kolaylaştırmayı amaçlayan güven artırıcı önlemleri içerdiği kaydedildi.

Rus basını, görüşmeye Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov’un liderlik ettiğini yazdı. Rus devlet haber ajansı TASS kaynaklara dayandırarak görüşmeyi 'Sonuçsuz kaldığı söylenemez' diye değerlendirdiğini aktardı. TASS, üçlü görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edebileceğini bildirirken, ABD merkezli Axios da taraflar arasında gelecek hafta yeni bir görüşme düzenlenmesi ihtimalini teyit etti.

Zelenskiy, arabuluculuk çabaları ve ilave toplantılara ev sahipliği yapma konusunda hazır oldukları için BAE ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’a teşekkürlerini iletti.

