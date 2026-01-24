Bakan Yerlikaya: "Başaramadılar, Başaramayacaklar" — Terörsüz Türkiye Mesajı

Bakan Yerlikaya, Samsun buluşmasında şehit ve gazilere vefa vurgusu yaptı; birlik ve Terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla yüründüğünü söyledi.

Samsun'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Milli Dayanışma Buluşması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun’da düzenlenen "Şehit Aileleri ve Gazilerle Milli Dayanışma, Kardeşlik Buluşması"nda Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, programın İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ve Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, bu tür etkinliklerin gönülleri birbirine yaklaştıran güçlü bir milli dayanışma köprüsü olduğunu söyledi.

Yerlikaya, bin yıldır vatan kılınan toprakların her karışının fedakârlıklarla yoğrulduğunu ifade ederek, vatanın bağımsızlığının, ay-yıldızlı bayrağın gölgesinin ve ezanın semalardaki yankısının kahramanlar sayesinde korunduğunu anlattı. Konuşmasından öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

"Şehit Aileleri ve Gazilerimizle Milli Dayanışma, Kardeşlik Buluşmalarımız, devletimizin şehitlerimize ve gazilerimize duyduğu vefa ve minnettarlığın en somut göstergesidir."

Yerlikaya, kahramanların zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve teröre karşı mücadele ettiğini belirterek, şehitlerin ve gazilerin milletin onuru olduğunu kaydetti. "Şehitlerimizin hatırası bizim istiklalimiz, gazilerimizin onuru bizim istikbalimizdir" sözünü tekrar ederek, şehitlerin hatırasına gölge düşürülmesine izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Konuşmasında Şehit Polis Emre Albayrak'ı da anan Yerlikaya, Albayrak’ın henüz 27 yaşında olduğunu ve gençleri uyuşturucu karanlığına teslim olmamaları için görevinin olduğunu söyledi.

"Başaramadılar, başaramayacaklar"

Milletin mayasında kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Yerlikaya, bu birlikteliğin silahla, fitneyle ve terörle bozulamayacağını ifade etti: "Önce yedi düvel bir oldular; başaramadılar. Sonra bizi birbirimize düşürerek kazanacaklarını sandılar. Ama başaramadılar, başaramayacaklar."

Bakan Yerlikaya, Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara yüründüğünü vurguladı. Yerlikaya, bu yürüyüşün huzurun, güvenin ve adaletin yürüyüşü olduğunu ifade etti.

Programa; Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kaymakamlar, belediye başkanları, il müdürleri, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı bildirildi.

