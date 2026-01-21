Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'CHP jet sosyetesinin ne millet, ne devlet, ne de emeklilerimizle ilgili bir derdinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz'

Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri

TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.

"CHP jet sosyetesinin ne millet, ne devlet, ne de emeklilerimizle ilgili bir derdinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz"

Erdoğan'ın bu sözleri, toplantıda öne çıkan ifadeler arasında yer aldı ve partinin gündem vurgusunu güçlendirdi.

