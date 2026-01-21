Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'CHP jet sosyetesinin ne millet, ne devlet, ne de emeklilerimizle ilgili bir derdinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda CHP'yi hedef alarak partinin önceliklerine ilişkin eleştiride bulundu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:03
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri

TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın bu sözleri, toplantıda öne çıkan ifadeler arasında yer aldı ve partinin gündem vurgusunu güçlendirdi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

