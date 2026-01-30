Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: “Yolsuzluk yapmadıysanız bu telaş niye?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni”nde muhalefeti hedef alan eleştirilerde bulundu ve adalet süreçlerine müdahale girişimlerini sert sözlerle kınadı.

Törende vurgulanan hizmet ve teşekkür

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada bugün hizmete alınan bölünmüş yolların 30 bininci kilometresi olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, yol yapımında emeği geçen işçilere, mimarlara, mühendislere ve Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü mensuplarına teşekkür etti. Merhum Zeki Ergezen’i de rahmetle yad etti.

Konuşmasında, Karayolları çalışanlarının zorlu şartlarda yürüttüğü bakım, inşa ve onarım çalışmalarına dikkat çekti; yolları 7 gün 24 saat açık tutma gayretinin önemini vurguladı ve bu hizmetlerin halk için değerini öne çıkardı.

Ulaşım yatırımlarının bilançosu

2002’den bu yana dönemin ulaştırma politikalarını anlatarak, bölünmüş yol uzunluğunun göreve geldiklerinde 6 bin 101 kilometre olduğunu, 23 yılda bu rakamı 30 bin 49 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Ayrıca İstanbul Havalimanı, Esenboğa’daki yeni pist ve diğer ana ulaşım projelerini örnek gösterdi.

Muhalefete 'takoz' benzetmesi ve eleştiriler

Erdoğan, muhalefete yönelik olarak zaman zaman yapılan “takoz” benzetmesinin durum tespiti olduğunu savunarak, bu sıfatı hakaret amacıyla kullanmadıklarını, aksine muhalefetin yaptıkları işlerin önüne engel koyduğunu ifade etti: “Biz bu sıfatı hakaret etmek için kullanmıyoruz, tam tersine durum tespitinde bulunuyoruz.”

Muhalefetin bölünmüş yol projesine yönelik eleştirilerini hatırlatan Erdoğan, projeyi karalamaya yönelik ifadeler, soru önergeleri ve iddialara ilişkin Meclis tutanaklarına işaret etti ve bu yaklaşımları hizmet düşmanlığı olarak nitelendirdi.

Hukuk, yargı ve 'arınma' vurgusu

Cumhurbaşkanı, yargı süreçlerine baskı yapılmaya çalışıldığını söyleyerek, “Hukukun işlemesine, mahkemelerin Türk milleti adına hesap sormasına, hakkın er veya geç yerini bulmasına engel olamazsınız” dedi. Muhalefetin tutumunu eleştirirken şu soruları yöneltti: “Yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye? Hukuku çiğnemediyseniz adaletin tecellisinden niçin tedirgin oluyorsunuz?”

Erdoğan, bağımsız ve tarafsız Türk yargısına güvenini belirterek mahkeme süreçlerinin deliller ışığında en isabetli kararı vereceğine inandığını kaydetti.

Yol yatırımlarının toplumsal etkileri

Erdoğan, bölünmüş yolların sadece altyapı yatırımı olmadığını, kazaların azalması, vakit ve yakıt tasarrufu, araç yıpranmasının azaltılması ve çevre kirliliğinin düşürülmesi gibi somut kazanımlar sağladığını vurguladı. Ayrıca bu yatırımların turizm ve tarım gibi sektörlere katma değer ürettiğini söyledi.

Siyaset ve hizmet ayrımı

Konuşmasının sonunda Erdoğan, AK Parti’nin 23 yıllık dönemde eser üretmeye odaklandığını öne sürerek muhalefeti iş üretmekten aciz olmakla suçladı ve belediyeler üzerinden yürütülen iddialara tepki gösterdi. Siyasette gerilim diline kapılmayacaklarını, eserleriyle konuşmayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, sözlerini “Rabbim yar ve yardımcımız olsun” diyerek bitirirken, hizmete alınan 30 bininci kilometrenin ülke, millet ve bölge için hayırlı olmasını diledi ve Ulaştırma Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN "KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OTUZ BİNİNCİ KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL HİZMETE ALMA TÖRENİ"NE KATILDI.