Erdoğan'dan Venezuela Mesajı: 'En İyisi, En Doğrusu' İçin Çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Venezuela için hem Türkiye hem dost Venezuela halkı adına en doğru adımı atma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 20:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 20:51
Kabine toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"Venezuela meselesinde de hem Türkiye için hem dost Venezuela halkı için en iyisi, en doğrusu neyse onu yapmanın gayreti içerisindeyiz"

Erdoğan, bu ifadeyle Venezuela konusundaki yaklaşımının hem Türkiye'nin hem de dost Venezuela halkının yararına olacak adımları hedeflediğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

