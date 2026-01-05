Erdoğan'dan Venezuela Mesajı: 'En İyisi, En Doğrusu' İçin Çalışıyoruz

Kabine toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"Venezuela meselesinde de hem Türkiye için hem dost Venezuela halkı için en iyisi, en doğrusu neyse onu yapmanın gayreti içerisindeyiz"

Erdoğan, bu ifadeyle Venezuela konusundaki yaklaşımının hem Türkiye'nin hem de dost Venezuela halkının yararına olacak adımları hedeflediğini vurguladı.

