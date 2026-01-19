Erdoğan: Esenboğa'da 3. Pist ve Yeni Kule ile Hava Grafiğimizi Yükselteceğiz

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. pist ve yeni kule açılışında projenin havacılık grafiğini yukarı taşıyacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:24
ANKARA - (İHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"2 etaptan oluşan ve ilk etabını başarıyla bitirdiğimiz bu projeyle havacılıktaki grafiğimizi inşallah daha da yukarılara çekeceğiz."

"Aktif havalimanı sayımızı 58’e çıkardık. Türkiye en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri."

"60 olan dış hat sayımızı 356 noktaya çıkardık. İç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı 34 milyondu, 247 milyonu aştı"

"Yolcu sayısı bakımında Avrupa’da 2, dünyada 7. olduk"

"75 metre genişliğinde 3750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğinde hava kontrol merkezimizi inşa ettik"

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

