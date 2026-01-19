Erdoğan: Esenboğa'da 3. Pist ve Yeni Kule ile Hava Grafiğimizi Yükselteceğiz

ANKARA - (İHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"2 etaptan oluşan ve ilk etabını başarıyla bitirdiğimiz bu projeyle havacılıktaki grafiğimizi inşallah daha da yukarılara çekeceğiz."

"Aktif havalimanı sayımızı 58’e çıkardık. Türkiye en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri."

"60 olan dış hat sayımızı 356 noktaya çıkardık. İç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı 34 milyondu, 247 milyonu aştı"

"Yolcu sayısı bakımında Avrupa’da 2, dünyada 7. olduk"

"75 metre genişliğinde 3750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğinde hava kontrol merkezimizi inşa ettik"

