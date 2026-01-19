Starmer: Tarife savaşı kimsenin çıkarına olmaz

Başbakan Keir Starmer, ABD'ye misilleme tarife uygulanmayacağını belirterek tarife savaşının kimsenin çıkarına olmadığını ve diyaloğu vurguladı.

Başbakanlık Ofisi'nde olağanüstü basın toplantısı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İngiltere’nin de aralarında olduğu sekiz Avrupa ülkesine tarife uygulama kararına ilişkin olarak Londra’daki Başbakanlık Ofisi’nde olağanüstü basın toplantısı düzenledi.

Starmer konuşmasına dünyanın son haftalarda çok çalkantılı hale geldiğini belirterek başladı ve Grönland konusundaki anlaşmazlığa rağmen İngiltere’nin ABD ile yakın müttefik ve ortak olduğunu vurguladı. Starmer, Grönland’ın statüsüne ilişkin kararın yalnızca Grönland halkına ve Danimarka’ya ait olduğunu söyledi: "Bu hak temeldir ve biz bunu destekliyoruz."

"Anlaşmazlıkları çözmenin doğru yolu tarifeler değil"

Starmer, müttefiklere karşı gümrük tarifeleri uygulamanın tamamen yanlış olduğunu belirtti: "Bu, ittifak içindeki anlaşmazlıkları çözmenin doğru yolu değildir. Grönland’ın güvenliğini güçlendirmeye yönelik çabaların ekonomik baskıya gerekçe olarak sunulması yardımcı değildir."

"İngiltere, pragmatik bir ülkedir"

ABD’nin tarife adımının ardından gerginliği tırmandırmama yönünde ısrarlı olduğunu söyleyen Starmer, "İngiltere, pragmatik bir ülkedir. Uzlaşma ararız, ortaklığa inanırız. Sloganlardan ziyade çözümleri tercih ederiz. İngiltere halkına zarar veren gösterişçi siyaset ve jest politikasına kapılmayız" dedi.

Starmer, Avrupa’daki müttefiklerimizle ve NATO içinde ABD ile çalışmaya devam edeceklerini, diyaloğu açık tutacaklarını ve uluslararası hukuku savunacaklarını belirtti. "Britanya halkının güvenliğini, yaşam standartlarını ve geleceğini korumak için hükümetin tüm gücünü hem içeride hem dışarıda kullanacağız" dedi.

"Bir tarife savaşı kimsenin çıkarına olmaz"

Bir soruya cevaben Starmer, "Bir tarife savaşı kimsenin çıkarına olmaz. Henüz o aşamaya gelmedik" dedi ve ekledi: "Bir ticaret savaşında ülke genelindeki işletmeler, çalışmalar ve aileler darbe alacaktır. Bu nedenle söylediğim gibi yapacağım. Avrupalı müttefiklerimizle ve Başkan Trump’la temas kuracağım."

Tarifelerle müttefikleri tehdit etmenin tamamen yanlış olduğunu yineleyen Starmer, "Bir ticaret savaşı, bizim çıkarımıza değil dolayısıyla öncelikli vazifem, böyle bir noktaya gitmemizi engellemek. Odaklandığım şey bu ve böyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Savunma, güvenlik ve istihbarat konularında Amerikalılarla çalışmanın ulusal çıkar olduğunu söyleyen Starmer, "İçinde bulunduğumuz an, birini diğerine tercih etme anı değil" dedi. Başkan Trump’ın Grönland’a askeri operasyon planladığı iddialarıyla ilgili olarak da, "Aslında düşünmüyorum. Bence bu, sakin bir tartışmayla çözülebilir ve çözülmelidir" şeklinde konuştu.

Starmer, ABD ile olan istihbari ilişkinin dünyadaki herhangi iki ülke arasından daha yakın olduğunu belirterek, "Bu bizi, size ayrıntılarını açıklayamayacağım biçimlerde güvende tutuyor. Çok net bir şekilde söyleyebileceğim şey, bu bizi güvende tutuyor ve bu ülkede yaşayan her bir insan için bu hayati" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’ye misilleme tarife uygulamayacaklarını söyleyerek "Bir tarife savaşı, kimsenin çıkarına olmaz. Bir ticaret savaşı, bizim çıkarımıza değil dolayısıyla öncelikli vazifem, böyle bir noktaya gitmemizi engellemek" dedi.

