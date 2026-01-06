Erdoğan: GÜÇ Programı ile 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandıracağız, 445 milyar lira ayırdık

Erdoğan: GÜÇ Programı ile 3 yılda 3 milyon genci istihdama kazandıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Genç İstihdam Hamlesi - GÜÇ" tanıtımında, genç istihdamını artıracak kapsamlı destek paketini açıkladı. Erdoğan, "Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak, 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz" dedi.

Programın hedefi ve yaklaşımı

Erdoğan konuşmasında emeğin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin 23 yıllık kalkınma sürecinin gençleri doğrudan sisteme katan politikalarla sürdürülmeye devam edeceğini belirtti. Gençlerin eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğunu giderecek, mesleki eğitimi cazibe merkezi hâline getirecek adımlar atacaklarını söyledi.

Staj destekleri ve Ulusal Staj Programı

GÜÇ Programı kapsamında ilk adımın staj destekleri olduğunu açıklayan Erdoğan, Ulusal Staj Programı’nı İŞKUR uhdesine devrettiklerini ve mevcut staj portalıyla birleştirdiklerini bildirdi. Staj yükümlülüklerinin titizlikle uygulanacağını, aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getirileceğini söyledi. Staj dönemindeki ücret ve prim maliyetlerinin desteklenmeye devam edeceğini belirten Erdoğan, iş yeri ve stajyer eşleştirmesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunacaklarını açıkladı. Staj destekleri için önümüzdeki üç yıl içinde 27 milyar lira bütçe ayrıldığını ve üç yılda ek 800 bin gencin staj süreçlerine devlet desteğiyle dahil edileceğini kaydetti.

Mesleki eğitim ve "Geleceğin Meslekte Uygulaması"

Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının önemine dikkat çeken Erdoğan, "Geleceğin Meslekte Uygulaması" ile son sınıf öğrencilerinin bilgilerini İŞKUR veri tabanına aktaracaklarını, her öğrenciye iş ve meslek danışmanı atanacağını söyledi. Her yıl yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencisini danışmanlarla buluşturarak, üç yıl sonunda toplam 750 bin genci iş hayatına hazır hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

NYOP: Yeni beceri ve uygulamalı deneyim

Üçüncü modül olarak başlatılan NYOP programı ile gençlere yeni beceriler kazandırılacağını, programa katılan her gence günlük 1.375 lira cep harçlığı verileceğini açıkladı. İŞKUR üzerinden iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından karşılanacağını belirten Erdoğan, programla her yıl 150 bin, üç yılda toplam 450 bin gence eğitim verileceğini ve bu modüle 108 milyar lira kaynak ayrıldığını söyledi.

İlk Adım Programı: İlk altı ayın desteği

İlk Adım Programı ile özel sektör iş birlikleri kapsamında 18-25 yaş arası gençlerin işe girdikleri ilk altı aylık maaşlarının ve ilk altıya kadar olan sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını belirten Erdoğan, programa işverenlere istihdam garantisi şartı getirmeyeceklerini söyledi. Küçük ölçekli esnafın da faydalanacağı program için 216 milyar lira kaynak öngörülüyor; programdan her yıl 250 bin kişiye, üç yılda toplam 750 bin gencin yararlanması hedefleniyor.

İŞKUR Gençlik Programı desteğinin artırılması

İŞKUR Gençlik Programı'nı güçlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, günlük cep harçlığını 1.083 liradan 1.375 liraya yükselttiklerini ve haftada 3 gün görev alan bir gencin aylık gelirini 15 bin liradan 19 bin liraya çıkaracaklarını açıkladı.

Kaynak, hedef ve kapanış

Erdoğan, programın genel hedefini bir kez daha vurgulayarak, "Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak, 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz" ifadesini kullandı. GÜÇ Programı ile öğrencilerin erken yaşta nitelikli iş deneyimi kazanacağı, meslek lisesi öğrencilerinin mezun olmadan güvenilir kanallardan iş hayatına yönlendirileceği ve eğitim ile istihdam dışı kalan gençlerin yeniden sisteme dâhil edileceği belirtildi. Erdoğan, programın gençler, öğrenciler ve işverenler için hayırlı olmasını diledi.

