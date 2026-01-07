Erdoğan, Malezya Başbakanı ile Ortak Basın Toplantısında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısına katıldı. Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantı ve Basın Açıklamaları

Erdoğan, görüşmelerin kapsamına ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaparak, toplantının stratejik işbirliğini ileriye taşıyacak adımların atılmasına zemin hazırladığını belirtti. Basın toplantısında, Türkiye ile Malezya arasındaki ikili temasların önemine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki oturum ve ardından yapılan açıklamalar, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığı mesajını verdi.

