Erdoğan, Mirziyoyev’i Ankara’da resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı; 103 süvari ve 21 pare top atışı eşlik etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in makam aracını karşılayan 103 süvari, Mirziyoyev’i protokol kapısına kadar uğurladı.

Tören Detayları

Erdoğan, Mirziyoyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana girişinde karşıladı. İki lider tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Erdoğan ve Mirziyoyev heyetlerini birbirine takdim ettikten sonra merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Görüşmeler ve Program

Erdoğan ve Mirziyoyev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısına katılacak. Yapılacak anlaşmaların imza töreni sonrasında iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Katılımcılar

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, YÖK Başkanı Erol Özvar, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

