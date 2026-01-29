2026 Yatırım Programı: Erzincan’a 138 Proje için 38 milyar 415 milyon TL Ödenek

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 2026 yılı yatırım programı kapsamında Erzincan’a 138 proje için toplam 38 milyar 415 milyon TL tutarında yatırım ödeneği ayrıldığını açıkladı.

Yatırımların kapsamı ve ödenek dağılımı

Karaman, söz konusu projelerle birlikte ildeki toplam yatırım büyüklüğünün 12 milyar 252 milyon TL seviyesine ulaştığını belirtti. Yıl başında ayrılan ödeneğin 5 milyar 355 milyon TL olduğunu kaydetti.

Öne çıkan yatırımlar arasında Sivas-Divriği-Erzincan-Erzurum-Kars Konvansiyonel Demiryolu Hattı’nın rehabilitasyonu ile sinyalli ve elektrikli hale getirilmesi projesi için 6 milyar 896 milyon TL ödenek ayrıldığı ifade edildi.

Toplantı ve değerlendirmeler

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti’nde yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Karaman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar’ın cuma günü Erzincan’da gerçekleştireceği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve programları hakkında bilgi verdi.

Karaman, 2025 yılında yapılan yatırımlar ile 2026 yılı yatırım programını; tarım, ulaşım, eğitim, sanayi, sosyal hizmetler, enerji ve sağlık başta olmak üzere birçok sektör açısından değerlendirdi.

“Bazıları konuşur, AK Parti yapar” ifadesini kullanan Karaman, söz konusu yatırımların Erzincan’ın kalkınmasına, istihdamına ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacağını vurguladı ve tüm projelerin ilimize, ilçelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diledi.

