Tunç: "Terörsüz Türkiye, 23 Yılda Katettiğimiz Mesafe Sayesindedir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karadeniz Günleri'nde Türkiye'nin terörden arınmasının 23 yılda kat edilen mesafe sayesinde gerçekleştiğini ve mücadelenin süreceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:15
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Karadeniz Günleri'nin resmi açılışında önemli mesajlar verdi. Tunç, Türkiye'nin terörden arınma sürecinde gelinen noktayı ve geleceğe dönük kararlılığı vurguladı.

Açılış töreninde kimler vardı

Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tunç konuşmasında siyasetin merkezine birlik ve beraberliği koyduklarını söyledi.

Tunç, "Bölgesel ayrım yapmıyoruz. Bölgesel milliyetçiliğe de, dinsel milliyetçiliğe de, etnik milliyetçiliğe de 'hayır' dedik. 780 bin kilometrekare vatan toprağımızda hiçbir ayrım yapmadan, ayrımcılığı ortadan kaldırarak Türkiye'nin son 23 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde fiziki kalkınmayı sağladık" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele vurgusu

Adalet Bakanı Tunç, terörün kökünün kazınmasına ilişkin kararlı duruşu yineledi: "Bugün terörsüz Türkiye’yi konuşuyorsak, bu 23 yılda katettiğimiz mesafe sayesindedir." Tunç, bunun "binlerce şehidimiz ve gazimiz, güvenlik güçlerimizin başarısı ve temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi" sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Konuşmasında ayrıca, "Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" sözleriyle mücadeledeki ısrarı vurguladı ve bunun ancak iç cepheyi güçlendirerek, birlik ve beraberliği pekiştirerek başarılabileceğini ifade etti.

Gençler ve çocukların korunması

Tunç, küresel tehditler ile sanal ortamlardaki tehlikelere dikkat çekerek devletin gençleri ve çocukları koruma görevine işaret etti. Bakan, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucu illetinden, yasa dışı bahisten ve internetin yol açtığı zararlardan korumak zorundayız." dedi ve alınan tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını açıkladı.

Karadeniz Günleri'nin açılışındaki konuşma, güvenlik, birlik ve toplumsal koruma temaları etrafında şekillendi; Tunç, hem ekonomik hem demokratik kalkınmanın eş zamanlı yürütüldüğünü tekrarladı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

